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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристалл - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Готов к Херсон впервые победить?

Кристалл - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая Лига, 8-й тур
"Кристалл" 15:00 "Горняк-Спорт"

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Кристалл (Херсон)
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