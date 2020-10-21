Первая лига. Металлист 1925 в странном составе дожимает Авангард

На базе в Высоком, где проходила игра, было немного опасных моментов. Да и структура игры "Металлиста 1925" вызвала много вопросов, яркой вспышкой на общем сером фоне было разве что взаимодействие Лукаса Вентуры и Дмитрия Крыськива. Тем не менее, харьковчанам удалось дожать "Авангард", который приехал в основном обороняться.

Обе команды удивили составом. Валерий Кривенцов оставил на скамейке Антона Свина и Дерека Фрейтаса, выпустив трех опорных полузащитников и Холода с Вентурой по флангам. На острие же, как и в Луцке, появился с первых минут Владимир Коробка. Напоминаем, что продолжает восстанавливаться от травмы Ярослав Ямполь, который даже в заявку сегодня не попал.

У гостей с начала сезона имеются проблемы в нападении, что заставило Алексея Городова перевести в эту зону опытных Лобова и Сеницкого. Именно их связка помогла обыграть "Кристалл" в битве аутсайдеров прошлого тура, ей же было доверено созидание и на базе "Металлиста 1925" в Высоком.

С первых минут нагружал правый фланг обороны соперника Лукас Вентура, с которым не справлялся Шинкаренко. Несколько моментов возникло именно после активности бразильца слева, в одном из них Крыськив даже забил, но гол не был засчитан из-за офсайда. В ответ Дмитрий Пуды проверил на прочность перекладину мощным ударом.

До конца тайма "Авангард" надежно действовал в обороне и больше особых проблем для своего голкипера создать сопернику не позволил. После перерыва же размочить Солдатенко хозяева смогли лишь прямым ударом со штрафного. Дмитрий Кравченко мощно исполнил удар в ближний угол, чего явно не ждал голкипер, допустивший откровенную "пенку".

Хозяевам после гола задышалось легче, да и Калайтан, сменивший инертного Коробку на острие, добавил в игру красок. Именно он мог забивать второй гол, после того как защитник не выбил далеко из собственной штрафной мяч после подачи Кравченко. После удара Антона вратарь сыграл, но вот с добиванием Крыськива справиться уже не смог.

В оставшееся время "Металлист 1925" банально доигрывал с мячом в ногах и не стремился достигнуть разгромного счета любой ценой. "Авангард" же в нападении привычно был слаб, тем не менее, в очередной раз забил после углового. Подачу слева замкнул животом Юрий Сеницкий. Правда на большее сил, да и времени, подопечным Городова не хватило.

"Металлист 1925" остается вторым, отставая от "Черноморца" на три очка. У "Авангарда" после восьмого тура осталось пять очков, но команда Городова опустилась на предпоследнее место, в зону вылета. Просто конкуренты, "Прикарпатье" и "Оболонь", свои матчи выиграли.

Металлист 1925 - Авангард 2:1 (0:0)

Голы: Кравченко (64), Крыськив (74) - Сеницкий (90+1)

Металлист 1925: Сидоренко Д., Жичиков (Шершень 88), Братков, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов, Крыськив, Кравченко, Холод (Савин 77), Лукас Вентура (Дмитренко 86), Коробка (Калайтан 65).

Авангард: Солдатенко, Шинкаренко, Ховбоша, Сидоренко Дм., Дяченко, Булгаков (Пограничный 46), Цыбульник, Сорокин (Майборода 70), Пуды (Чебаненко 77), Лобов, Сеницкий.

Предупреждения: Сорокин (17), Ченбай (90+3) - Сеницкий (50), Пуды (69)