Верес не дожал Металлист 1925. Харьковчане три матча без побед

Два кряду поражения серьёзно ударили по турнирым перспективам харьковчан. Команда Валерия Кривенцова скатилась на пятое место и отстаёт от "Черноморца" как раз на шесть баллов. У "Вереса" ситуация более радужная: две игры в запасе позволяют болельщикам новичка Первой лиги мечтать о встрече нового года на позиции лидера дивизиона.

Первый тайм мало чем порадовал. Соперники долго присматривались друг к другу и не включались. Сказывался на качестве футбола ещё и газон, серьёзно дробивший мяч. Добавляем к этому невозможность одной и другой команд связать хоть какую-либо комбинацию в пас, на выходе получилось, что футбол зачастую шёл между штрафными площадями.

М1925 за 45 минут запомнился в атаке лишь одним эпизодом: Крыськив с левого полуфланга неплохо пробивал низом - Когут справился.

У "Вереса" было больше моментов: четырежды за гостей играл каркас. На прочность рамку Сидоренко проверяли Кучеров (со средней дистанции в левую стойку), Пасич (эффектный удар с левого края штрафной, после которого снаряд успел повстречаться с перекладиной и штангой) и Гегедош (головой дал в верхний край ворот). Последний эпизод вообще особняком стоит, учитывая, что пришёл он во время контратаки, которую разгонял Пасич, протащив снаряд без малого 60 метров. Левый бек сначала откатил Шестакову под удар, но форвард не пробил Сидоренко, а уже во второй волне этой атаки Гегедош дал в перекладину из офсайда.

После перерыва народный клуб прибавил в скорости, и моменты пришли. Махнев здорово выиграл "второй этаж" после подачи слева от Солдата - рядом со стойкой. Полюлях нашёл свободную зону между защитниками "Металлиста 1925", с разворота пробивал - над голкипером и воротами.

Харьковчанам не хватало слаженности даже ради перехода центральной линии поля. В то же время "Верес" был настырней на протяжении всей второй половины. Но не хватало завершающего удара: либо после прострельной передачи, либо чтобы издали пробить Сидоренко.

Последние минуты и вовсе превратились в сумбур: желание ровенчан мешало им создать что-либо с холодной головой. Главный на данный момент клуб Харькова в финальные минуты разве что заработал угловой, не завершив его даже ударом.

Одна победа в четырёх матчах - это актив "Металлиста 1925", из-за чего команда скатывается уже на шестую строчку. "Верес" делит третье-четвёртое места с "Волынью". Поражение "Горняка-Спорта" сегодня помогло сократить отставание от второй строчки в таблице до двух баллов.

Львов. Стадион "СКИФ"

Верес - Металлист 1925 0:0

Верес: Богдан Когут, Тарас Пинчук, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Михаил Шестаков, Виталий Тимофеенко (Виталий Дахновский 68), Дмитрий Махнев, Геннадий Пасич, Валерий Кучеров, Никита Полюлях, Роберт Гегедош

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Антон Братков, Виталий Кольцов, Сергей Ченбай, Дмитрий Кравченко (Антон Калайтан 46), Максим Жичиков, Лукас Лопес Вентура (Владислав Дмитренко 78), Антон Савин (Артем Холод 78), Дмитрий Крыськив, Дерек Фрейтас Рибейро (Владимир Коробка 70), Виталий Гошкодеря

Предупреждения: Дерек Фрейтас Рибейро 32, Виталий Кольцов 54, Антон Братков 90+3