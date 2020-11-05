Первая Лига. Выездной триумф Полесья в Краматорске

Синхронно победив неделю назад, и "Авангард", и "Полесье" были намерены продолжить удачную серию. Однако, если от сегодняшних гостей в прошлом туре ожидали победы над "ВПК-Агро", то триумф краматорцев в прошлую субботу - большое событие. Можно сказать подвиг, если посмотреть на силу и статус соперника. "Волынь" на своем поле умеет добывать результат, но подопечные Городова смогли удивить.

От стартового и до финального свистка матч сегодня проходил по одному сценарию. "Полесье" не смущал статус гостевой команды, и они с самого начала завладели инициативой. Футболисты "Авангарда" были не против, выстроившись сзади массированной обороной. Представители Житомира еще в первом тайме создали немало моментов, но мяч упорно не шел в ворота.

Второй закон диалектики гласит, что количество всегда переходит в качество - "Полесье" сразу после перерыва на практике доказало теорию. Сначала банальный навес с фланга закончился ударом головой в исполнении Понедельника - вратарь спасти не смог, но основные претензии к обороне, которая вяло наблюдала. Дальше за дело взялся Галенко - капитан гостей не побоялся нанести дальний удар, к которому Якубенко был не готов. А ведь мог выручить.

Мог ли "Авангард" спасти игру? Нет, они прежде всего старались не пропустить третий. Получилось ли у них? Снова нет. "Полесье" сегодня не пожалело соперника, забив три безответных гола. Очередная победа команды Шищенко.

Первая Лига, 11-й тур

"Авангард" - "Полесье" 0:3

Голы: Понедельник Андрей 55, Галенко Ярослав 58, Гавриленко Максим 75

"Авангард": Якубенко Никита, Сидоренко Дмитрий, Шинкаренко Дмитрий, Дьяченко Семен, Цыбульник Александр, Сорокин Андрей, Майборода Сергей, Сеницкий Юрий, Таранда Владислав, Дорошенко Арсентий, Чебаненко Александр

"Полесье": Маханьков Владимир, Жук Вадим, Швец Сергей, Прокопчук Кирилл, Власюк Андрей, Гавриленко Максим, Даудов Марат, Ковалев Андрей, Понедельник Андрей, Галенково Денис, Галенко Ярослав