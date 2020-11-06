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"Украина футбольная". XSPORT. 7 ноября. 00:20

Первая лига
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"Украина футбольная". XSPORT. 7 ноября. 00:20
Новина українською

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".

07 октября. XSPORT. 00:20

Эксперт - экс-футболист ряда клубов Иван Кривошеенко.

В выпуске:

  • разгромы "Полесья" и "Волыни", ничья во Львове;
  • драма последних минут в Одессе, очередная победа Павла Яковенко;
  • "Николаев" упускает победу, "ВПК-Агро" одерживает первую победу на "Метеоре".
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В статье: Иван Кривошеенко ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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