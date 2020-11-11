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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скандальное поражение тренера Вирта. Альянс - Верес 2:1. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)

Недовольство судейством и удаление

Скандальное поражение тренера Вирта. Альянс - Верес 2:1. Обзор матча, видео голов
Новина українською

Вследствии этого поражения "Верес" опустился на 7 позицию в турнирной таблице (18 очков), а у команды из Липовой Долины 13 пунктов и 11 место.

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Первая лига, 12-й тур

"Альянс" - "Верес" 2:1

Голы: Загинайлов 51, 86 - Пасич 15

Голы поединка

Обзор матча

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В статье: Первая лига Юрий Вирт Верес (Ровно) Альянс (Липовая Долина)
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