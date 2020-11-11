Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скандальное поражение тренера Вирта. Альянс - Верес 2:1. Обзор матча, видео голов
Недовольство судейством и удаление
Вследствии этого поражения "Верес" опустился на 7 позицию в турнирной таблице (18 очков), а у команды из Липовой Долины 13 пунктов и 11 место.
Первая лига, 12-й тур
"Альянс" - "Верес" 2:1
Голы: Загинайлов 51, 86 - Пасич 15
Голы поединка
Обзор матча
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Денис Попов испугался Хачериди, когда впервые его увидел
- Степаненко с Польшей не сыграет. Заявка сборной Украины
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Сенсация в Ахтырке. Альянс обыграл Верес, забив дважды во втором тайме
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...