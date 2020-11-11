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Очередной скандал в Первой лиге: Вирт накинулся на судью и обозвал его нехорошими словами

Первая лига
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После матча Альянс – Верес Юрия Николаевича успокаивала охрана и свои игроки

Очередной скандал в Первой лиге: Вирт накинулся на судью и обозвал его нехорошими словами
Новина українською

Очередной судейский скандал приключился в Первой лиге по итогам матча 12-го тура "Альянс" – "Верес".

После финального свистка, который зафиксировал победу хозяев со счетом 2:1, главный тренер "Вереса" Юрий Вирт отправился прямиком на поле на разборки с арбитром Игорем Сташуком, так как по мнению наставника "Вереса", арбитр не назначил в данном матче два очевидных пенальти.

Вирт за свои эмоции получил красную карточку, после чего собрался выяснить отношения с Сташуком, но игроки ровенского клуба и охрана остановили тренера.

При этом на послематчевом флеш-интервью Вирт признался, что назвал рефери так, "как арбитров часто называют болельщики".

Теперь Вирту грозит длительная дисквалификация, после того как инцидент рассмотрит КДК УАФ.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Football Hub

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