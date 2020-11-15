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Прерывая серию неудач. Прикарпатье добывает домашнюю победу
Повержен "Альянс"
На протяжении четырех последних матчей "Прикарпатье" никак не могло одержать три очка. Победа над "Нивой" в прошлом месяце так и оставалось последним достижение команды Мостового, которая с каждой последующей неудачей, все сильнее приближалась к зоне вылета. Перед стартом 13-го тура они лишь на одно очко опережали 15-й "Авангард".
Но "Альянсу" на проблемы ивано-франковцев было все равно, у них задача была одна - победить. Воодушевленные успехом в прошлом туре, они активно начали матч и смотрелись интереснее соперника. Тем неожиданнее получился гол хозяев, которые повели в счете после дальнего удара Сондея. Вполне возможно, что выстрел Ивана будет претендовать на звание лучшего в туре.
Гости, проведя резвый старт, не ожидали, что пропустят первыми, и с каждой минутой увеличивали давление. Тут мы отдадим должное "Прикарпатью", которое в защите действовало уверенно, редко давая шанс пробивать по своим воротам. Даже стандарты "Альянса", которые часто приносят результат ("Верес" соврать не даст), не несли за собой большой опасности. С позиционными атаками было еще сложнее.
Хозяева во втором тайме редко выбегали в контратаки, понимая, что синица в руках более цена, чем журавль в небе. Тем более, после такой долгой серии неудач. "Альянс" старался, но пройти оборонительные редуты так и не смог, проиграв свой пятый матч в нынешнем сезоне. Кто-то может возразить, что игра была скорее ничейной, но "Прикарпатье" свой, не самый очевидный, момент реализовало, а после грамотно сыграло в обороне. Победу можно назвать заслуженной.
Первая лига, 13-й тур
"Прикарпатье" - "Альянс" 1:0
Гол: Сондей Иван 28
"Прикарпатья": Новак Андрей, Борисевич Роман, Януш Орест, Пархуць Виталий, Мелинишин Сергей, Сад Валерий, Кузьмин Роман, Семотюк Владислав, Сондей Иван, Барчук Роман, Цюцюра Василий
"Альянс": Важинский Ярослав, Пикуль Константин, Медведев Александр, Неплях Евгений, Пистный Руслан, Лебеденко Александр, Ярошенко Константин, Пиднебенной Вячеслав, Шарай Владислав, Агапов Николай, Загинайлов Сергей
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