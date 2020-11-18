Вирт обошел запрет КДК и побывал на матче с Волынью. Ему грозит длительная дисквалификация

Главный тренер ровенского " Вереса " Юрий Вирт после удаления в календарном матче 12 тура Первой лиги с "Альянсом" (2:1) был дисквалифицирован на два поединка.

Однако, как стало известно Meta-ratings, во время следующего матча ровенчан – с "Волынью" (2:0), он неоднократно появлялся в технической зоне, чего не имел права делать. Об этом в своем рапорте сообщил наблюдатель арбитража-делегат УАФ.

Таким образом, КДК УАФ может дисквалифицировать Юрия Вирта еще на несколько поединков.

Отметим, что в осенней части сезона Первой лиги осталось сыграть три тура, и вполне вероятно, что Вирт на тренерском мостике в этом году уже не появится.