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Вирт обошел запрет КДК и побывал на матче с Волынью. Ему грозит длительная дисквалификация
Наставник Вереса пробрался на матч с Волынью
Главный тренер ровенского "
Однако, как стало известно Meta-ratings, во время следующего матча ровенчан – с "Волынью" (2:0), он неоднократно появлялся в технической зоне, чего не имел права делать. Об этом в своем рапорте сообщил наблюдатель арбитража-делегат УАФ.
Таким образом, КДК УАФ может дисквалифицировать Юрия Вирта еще на несколько поединков.
Отметим, что в осенней части сезона Первой лиги осталось сыграть три тура, и вполне вероятно, что Вирт на тренерском мостике в этом году уже не появится.
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