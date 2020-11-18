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Вирт обошел запрет КДК и побывал на матче с Волынью. Ему грозит длительная дисквалификация

Первая лига
(1 голосов)

Наставник Вереса пробрался на матч с Волынью

Вирт обошел запрет КДК и побывал на матче с Волынью. Ему грозит длительная дисквалификация
Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт после удаления в календарном матче 12 тура Первой лиги с "Альянсом" (2:1) был дисквалифицирован на два поединка.

Однако, как стало известно Meta-ratings, во время следующего матча ровенчан – с "Волынью" (2:0), он неоднократно появлялся в технической зоне, чего не имел права делать. Об этом в своем рапорте сообщил наблюдатель арбитража-делегат УАФ.

Таким образом, КДК УАФ может дисквалифицировать Юрия Вирта еще на несколько поединков.

Отметим, что в осенней части сезона Первой лиги осталось сыграть три тура, и вполне вероятно, что Вирт на тренерском мостике в этом году уже не появится.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) КДК УАФ
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 23:13
Який негідник!
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