Первая лига. Горняк-Спорт - Оболонь 2:3. Голевая перестрелка с залпом Щебетуна

Несмотря на то, что "Горняк-Спорт" находится среди лидеров в турнирной таблице Первой лиги, команде Игоря Жабченко не мешало бы добавить стабильности в результатах. В последних пяти турах команда с Горишних Плавнив трижды победила и дважды проиграла, поэтому принимала "Оболонь" без статуса яркого лидера. Киевляне плохо стартовали в чемпионате, поэтому сейчас находятся лишь в середине турнирной таблицы. Однако с приходом к рулю команды Павла Яковенко столичные нашли свой стержень. Теперь с этим коллективом нельзя не считаться.

В матче на поле "Горняк-Спорта" "Оболонь" очень рационально распоряжалась своими шансами. Футбол был довольно быстрым, уже на стартовом отрезке командам удалось осуществить по несколько "вылазок" на чужую половину поля. Но все было довольно безопасно. Батальский и Мате проявляли активность у гостей, Мурза, Збунь и Герасимец вели за собой "Горняк-Спорт". Собственно, можно было бы говорить о равной игре, если бы не вот это умение киевлян выжимать максимум из минимума. После подачи углового в середине первого тайма Батальский головой сбросил мяч на Покотилюка, а тот без проблем пробил мимо Антона Ситникова.

Лучший шанс отыграться у "Горняк-Спорта" упустил Сергей Герасимец – с его ударом в створ справился Литвиненко.

Второй тайм активнее начали хозяева, хотя после контратаки едва не забил игрок "Оболони" Батальский (пробил слишком мягко). Это был предупредительный сигнал для "Горняка-Спорт", но подопечные Жабченко не могли не рисковать. И были вознаграждены за свои старания. Затяжная атака правым флангом завершилась прострелом (второй волной) и ловкой игрой на опережение в исполнении Семенива – 1:1.

В дальнейшем немного острее были игроки "Оболони". Иван Матяж, выиграв позицию в штрафной после подачи углового, должен был забивать ударом головой. Мяч, однако, прошел рядом со штангой. Ответ "Горняк-Спорт" организовал широким фронтом: с правого фланга мяч был доставлен на левый край штрафной зоны, где одинокий Герасимец готовил удар, но так и не подготовил – мяч медленно прилетел точно в руки Литвиненко.

В конце поединка было много борьбы с желанием обеих команд выйти вперед. Матяж снова угрожал воротам Ситникова, но забил "Горняк-Спорт". Герасимец начал наступление, Козиренко продолжил его передачей с левого фланга на дальнюю штангу, а Юрий Батюшин поставил точку удачным ударом с близкого расстояния. До финального свистка оставалось немного времени, и это было испытанием для "Оболони". Испытанием, с которым киевляне справились на отлично – не просто сравняли счет, но и вышли вперед. На все про все – одна минута. Сначала Щебетун замкнул ударом головой подачу Майданевича, а затем Щебетун вместе с Савченко вдвоем разорвали всю защиту "Горняк-Спорта". Щебетун вышел один на один и оформил дубль.

Интересный и насыщенный матч, вдохновленная для Павла Яковенко победа "Оболони". Киевляне продолжают наверстывать упущенное в начале.

Первая лига. 14-й тур. 20.11.2020

Горишние Плавни. "Оболонь"

Арбитр в поле - Денис Резников

"Горняк-Спорт" - "Оболонь" 2:3

Голы: Дмитрий Семенив 53, Юрий Батюшин 80 - Максим Покотилюк 35, Алексей Щебетун 86, Алексей Щебетун 87

"Горняк-Спорт": Ситников Антон - Шопин Владимир, Векляк Богдан, Карась Даниил, Герт Андрей (Суханов Сергей 69), Батюшин Юрий, Чепелюк Александр, Семенов Дмитрий (Петрусенко Александр 64), Збунь Алексей (Чередниченко Илья 46), Герасимец Сергей (Твердохлиб Егор 82), Мурза Артур (Козиренко Юрий 79)

"Оболонь": Литвиненко Василий - Прокопенко Егор, Безуглый Никита, Мате Юрий, Лукьянчук Павел, Покотилюк Максим, Матяж Иван, Савченко Алексей (Белый Василий 90+1), Майданевич Алексей, Глошардин Никита, Батальский Александр (Щебетун Алексей 69)

Предупреждения: Чепелюк Александр 19, Чередниченко Илья 82 - Мате Юрий 33, Савченко Алексей 73