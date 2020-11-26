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Заслуженный тренер Украины проанализирует победы Вереса и Оболони, а также появление нового лидера лиги

Первая лига
(1 голосов)

Анонс Украины футбольной

Заслуженный тренер Украины проанализирует победы Вереса и Оболони, а также появление нового лидера лиги
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 27 ноября на телеканале XSPORT в 00:20.

Эксперт - заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.

В выпуске:

  • "Верес" разгромил "Горняк-Спорт" в матче тура, "Оболонь" продолжает поражать;
  • "Агробизнес" побеждает и он уже первый, ждем заключительный тур 2020 года;
  • Вторая лига ТОП-6 событий осени
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В статье: Первая лига Вторая лига Анатолий Бузник Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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