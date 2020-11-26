Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заслуженный тренер Украины проанализирует победы Вереса и Оболони, а также появление нового лидера лиги
Анонс Украины футбольной
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 27 ноября на телеканале XSPORT в 00:20.
Эксперт - заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.
В выпуске:
- "Верес" разгромил "Горняк-Спорт" в матче тура, "Оболонь" продолжает поражать;
- "Агробизнес" побеждает и он уже первый, ждем заключительный тур 2020 года;
- Вторая лига ТОП-6 событий осени
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Популярное сейчас
- АЕК - Заря. Анонс и прогноз на матч
- Биатлон возвращается. Где смотреть гонки Кубка мира в Контиолахти?
- Белик увидел причину разгромов Шахтера от Боруссии М в межсезонье и выступлении горняков в ЛЕ
- Смешной случай с автополивом не помешал Агробизнесу победить команду Ильи Близнюка
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...