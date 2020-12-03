Первая лига
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Верес и Гегедош продлили сотрудничество до конца сезона
Кажется, форвард нашел свою команду
Нападающий Роберт Гегедош подписал новый контракт с ровенским "
Новое соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, что в "Верес" Гегедош перешел в августе этого года из "Металлиста 1925". В этом сезоне форвард в Первой лиге провел 12 матчей, забил 4 гола.
"Верес" идет на 2-м месте в Первой лиге и
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Источник:Инстаграм Вереса
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