Верес и Гегедош продлили сотрудничество до конца сезона

Нападающий Роберт Гегедош подписал новый контракт с ровенским " Вересом ".

Новое соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что в "Верес" Гегедош перешел в августе этого года из "Металлиста 1925". В этом сезоне форвард в Первой лиге провел 12 матчей, забил 4 гола.