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Верес и Гегедош продлили сотрудничество до конца сезона

Первая лига
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Кажется, форвард нашел свою команду

Верес и Гегедош продлили сотрудничество до конца сезона
Новина українською

Нападающий Роберт Гегедош подписал новый контракт с ровенским "Вересом".

Новое соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что в "Верес" Гегедош перешел в августе этого года из "Металлиста 1925". В этом сезоне форвард в Первой лиге провел 12 матчей, забил 4 гола.

"Верес" идет на 2-м месте в Первой лиге и вышел в 1/4 финала Кубка Украины.

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В статье: Верес (Ровно) Роберт Гегедош
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