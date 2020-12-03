Оболонь ушла в отпуск и анонсировала зимний сбор в Турции

Киевская " Оболонь " объявила о том, что команда ушла в отпуск, который продлится до 22 декабря.

Также клуб сообщил, что в зимнее межсезонье у команды запланирован учебно-тренировочный сбор в Турции.

Напомним, что на зимнюю паузу в Первой лиге "Оболонь" ушла восьмой в турнирной таблице, выиграв три из пяти последних матчей.