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Оболонь ушла в отпуск и анонсировала зимний сбор в Турции

Первая лига
(1 голосов)

Отдыхать пивовары будут до 22 декабря

Оболонь ушла в отпуск и анонсировала зимний сбор в Турции
Новина українською

Киевская "Оболонь" объявила о том, что команда ушла в отпуск, который продлится до 22 декабря.

Также клуб сообщил, что в зимнее межсезонье у команды запланирован учебно-тренировочный сбор в Турции.

Напомним, что на зимнюю паузу в Первой лиге "Оболонь" ушла восьмой в турнирной таблице, выиграв три из пяти последних матчей.

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В статье: Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь

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