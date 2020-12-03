Первая лига
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Оболонь ушла в отпуск и анонсировала зимний сбор в Турции
Отдыхать пивовары будут до 22 декабря
Киевская "
Также клуб сообщил, что в зимнее межсезонье у команды запланирован учебно-тренировочный сбор в Турции.
Напомним, что на зимнюю паузу в Первой лиге "Оболонь" ушла восьмой в турнирной таблице, выиграв три из пяти последних матчей.
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Источник:ФК Оболонь
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