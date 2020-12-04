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Лидер Первой лиги ищет игроков на три позиции

Первая лига
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Попрощались с 4 футболистами

Лидер Первой лиги ищет игроков на три позиции
Новина українською

Волочисский "Агробизнес", который занимает первую позицию в турнирной таблице Первой лиги, ушел в отпуск. Он продлится до 20 января 2021 года.

Первый этап подготовки ко второй части сезона пройдет в Волочиске. Один из следующих запланировано провести за границей, однако это будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

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Команду Александра Чижевского покинут 4 игроков - Сергей Палюх, Евгений Захарченко, Богдан Иванченко и Михаил Писко.

На вторую часть чемпионата "Агробизнес" заинтересован в приглашении забивного нападающего и фланговых защитников.

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В статье: Первая лига Агробизнес (Волочиск)
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