Лидер Первой лиги ищет игроков на три позиции

Волочисский "Агробизнес", который занимает первую позицию в турнирной таблице Первой лиги, ушел в отпуск. Он продлится до 20 января 2021 года.

Первый этап подготовки ко второй части сезона пройдет в Волочиске. Один из следующих запланировано провести за границей, однако это будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

Команду Александра Чижевского покинут 4 игроков - Сергей Палюх, Евгений Захарченко, Богдан Иванченко и Михаил Писко.

На вторую часть чемпионата "Агробизнес" заинтересован в приглашении забивного нападающего и фланговых защитников.