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Лидер Первой лиги ищет игроков на три позиции
Попрощались с 4 футболистами
Волочисский "Агробизнес", который занимает первую позицию в турнирной таблице Первой лиги, ушел в отпуск. Он продлится до 20 января 2021 года.
Первый этап подготовки ко второй части сезона пройдет в Волочиске. Один из следующих запланировано провести за границей, однако это будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.
Команду Александра Чижевского покинут 4 игроков - Сергей Палюх, Евгений Захарченко, Богдан Иванченко и Михаил Писко.
На вторую часть чемпионата "Агробизнес" заинтересован в приглашении забивного нападающего и фланговых защитников.
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