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Вратарь Воробей покинул Агробизнес

Первая лига
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Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон

Вратарь Воробей покинул Агробизнес
Новина українською

Голкипер Александр Воробей покинул перволиговский "Агробизнес".

Соглашение сторон расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Напомним, что Воробей пришел в "Агробизнес" летом 2019 года и сыграл за команду двадцать матчей, девять из них отстоял "на ноль".

Также отметим, что "Агробизнес" ушел на зимнюю паузу лидером Первой лиги, опережая "Верес" на 1 очко.

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В статье: Александр Воробей Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Агробизнес

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