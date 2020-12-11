Вратарь Воробей покинул Агробизнес

Голкипер Александр Воробей покинул перволиговский " Агробизнес ".

Соглашение сторон расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Напомним, что Воробей пришел в "Агробизнес" летом 2019 года и сыграл за команду двадцать матчей, девять из них отстоял "на ноль".

Также отметим, что "Агробизнес" ушел на зимнюю паузу лидером Первой лиги, опережая "Верес" на 1 очко.