Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Воробей покинул Агробизнес
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон
Голкипер Александр Воробей покинул перволиговский "
Соглашение сторон расторгнуто по взаимному согласию сторон.
Напомним, что Воробей пришел в "Агробизнес" летом 2019 года и сыграл за команду двадцать матчей, девять из них отстоял "на ноль".
Также отметим, что "Агробизнес" ушел на зимнюю паузу лидером Первой лиги, опережая "Верес" на 1 очко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Агробизнес
Популярное сейчас
- Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy +ФОТО
- Еще девять стран завершили для себя еврокубковый сезон
- Вставать с колен будут? В 24-х матчах группового этапа российские команды на четырех добыли лишь одну победу
- Сборная полугодия чемпионата Первой лиги от UA-Футбол
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...