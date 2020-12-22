Верес готовится к УПЛ - стадион нашли в райцентре рядом с АЭС

В Ровенскую область приедет комиссия УПЛ по безопасности стадионов. Целью визита является оценка состояния стадиона "Изотоп" в городе Вараш, сообщает сообщество фанатов ровенского " Вереса " FCVR57.

Комиссия должна указать на недостатки, которые нужно будет устранить, чтобы стадион отвечал требованиям УПЛ.

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По планам, до августа стадион должен быть приведен к требованиям. Такое решение было принято, ведь стадион в Ровно не будет готов к началу следующего сезона. Поэтому, пока "Авангард" не сможет принимать матчи, их будут играть в Вараше.

Стадион "Изотоп" в городе Вараш построен в 1979 году. Рассчитан на 3000 зрителей, находится в собственности Ровенской АЭС (расположена рядом с городом).