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Прикарпатья определилось с отпуском, а со сбором - не до конца

Первая лига
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Примут участие в турнире на Закарпатье

Прикарпатья определилось с отпуском, а со сбором - не до конца
Новина українською

Футболисты "Прикарпатья" завершили в Ивано-Франковске мини-сбор и отправились в отпуск, который продлится до 18 января.

Один из этапов подготовки "франковские орлы" планируют провести в конце февраля на Закарпатье. Там должен состояться всеукраинский турнир с участием нескольких профессиональных команд.

По итогам осенней части чемпионата в Первой лиге "Прикарпатье" занимает 14 место с 12 очками, при этом команда Руслана Мостового имеет три матча в запасе.

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В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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