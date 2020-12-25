Первая лига
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Прикарпатья определилось с отпуском, а со сбором - не до конца
Примут участие в турнире на Закарпатье
Футболисты "
Один из этапов подготовки "франковские орлы" планируют провести в конце февраля на Закарпатье. Там должен состояться всеукраинский турнир с участием нескольких профессиональных команд.
По итогам осенней части чемпионата в Первой лиге "Прикарпатье" занимает 14 место с 12 очками, при этом команда Руслана Мостового имеет три матча в запасе.
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Источник:meta-ratings
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