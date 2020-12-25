Прикарпатья определилось с отпуском, а со сбором - не до конца

Футболисты " Прикарпатья " завершили в Ивано-Франковске мини-сбор и отправились в отпуск, который продлится до 18 января.

Один из этапов подготовки "франковские орлы" планируют провести в конце февраля на Закарпатье. Там должен состояться всеукраинский турнир с участием нескольких профессиональных команд.

По итогам осенней части чемпионата в Первой лиге "Прикарпатье" занимает 14 место с 12 очками, при этом команда Руслана Мостового имеет три матча в запасе.