Валерий Кривенцов: Металлисту 1925 нужно найти баланс между обороной и атакой

Главный тренер "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов в беседе с корреспондентом UA-Футбол подвел итоги выступления команды в осенней части сезона. Харьковчане, напомним, завершили год на пятой позиции, отставая от лидера на шесть очков.

- Обычно приглашая нового тренера руководство клуба ставить перед ним определенные задачи.

- Задача создать боеспособную команду, которая радовала бы болельщиков игрой

- Ваша команда начала удачно чемпионат - первые семь туров без поражений. Но затем последовало два поражения подряд. Наверняка для вас болезненным ударом был проигрыш на выезде от "Горняка-Спорт" 0:3?

- Когда принял команду, через два дня должна была состояться игра на кубок, а у нас нет ни контрактов, ни заявки, ни футболистов. Пришлось начинать все в авральном порядке. Но ничего выкрутились, и все пошло вроде бы неплохо, но в восьмом туре случилась досада – это обидное поражение 0:3, которое не могу осмыслить до сих пор. Допустили индивидуальные ошибки при первом мяче, а во втором игрок соперника хорошо пробил. В третьем - опять же наши ошибки.

- Также в активе два домашних поражения.

- Да, проиграли "Оболони" и "Кремню" с одинаковым счетом 0:1. Хотя в этих матчах имели преимущество, атаковали два тайма, а команды соперников опустились на свою половину, и словили нас на контратаках. Мы в свою очередь не смогли использовать свои моменты, которые имели. Также не распорядились преимуществом в выездном матче с "Черноморцем", где были предпосылки увести очки. А ведь играли в большинстве, получили такое счастье в виде на одного игрока больше, но разумных действий было мало, и пропустили два мяча. Видимо удаление у соперника и сыграло с нами злую шутку.

- На какие качества обращаете внимание, приглашая игрока в команду?

- Это целый комплекс. В первую очередь в плане порядочности и, конечно же, по игровым качествам, чтобы футболист был обучаемый, понимал игру, имел определенное мастерство, позволяющее команде выигрывать.

- Вы расстались с тремя игроками, Братковым, Коробкой и Толочко, которых перед чемпионатом и пригласили. Слишком коротким оказалось их пребывание в команде.

- С Братковым мы договорились о сотрудничестве на полгода, и если у него появится какой-либо вариант продолжения карьеры, то никаких препятствий с нашей стороны не будет. Нам нужно было на эти полгода закрыть именно позицию защиты. Я так понимаю, у него появилось более выгодное предложение. Сейчас большая сложность пригласить квалифицированного игрока, они все заняты и подписаны. Мы также быстро подхватили Калайтана и Коробку, чтобы усилить нападение, ибо была одна молодежь, а нам нужны были опытные игроки. Толочко был травмирован, и пока он проигрывает конкуренцию остальным. В его возрасте ему нужно играть, и с ним также была договоренность, что отпустим в любой момент.

- Но проблема нападения таки осталась. Думаю, как тренера вас не устраивает всего 12 забитых мячей, это очень низкий показатель.

- У нас проблемы и в индивидуальных качествах, и в командной структуре игры. Этот аспект нужно исправлять и улучшать. Мы решили, что нам удастся найти замену ушедшим игрокам на эти позиции в линии атаки. Поиски идут, на днях все должно решится.

- Зато наверняка к линии обороны не такие большие претензии, "Металлист 1925" пропустил не много – 12 мячей.

- В защите ведь вся команда участвует, а забили "много" потому что вся команда должна играть в атаке. Нужно найти баланс между обороной и атакой.

- В команде играет три легионера: два бразильца и один нигериец. Что можете сказать об их адаптации в украинском футболе?

- Не хотелось бы выделять отдельно кого-то. Все футболисты - это часть команды.

- Ближайшие планы?

- Команда 11-го января выходит из отпуска, два дня медосмотр, затем основная подготовка дома, благо есть все условия, а 20-го февраля улетаем в Турцию, где планируем сыграть 7-8 спаррингов.

- Где и как провели отпуск и новогодние праздники?

- Отпуск провел в Харькове с периодическим посещением Киева.