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Полесье подписало экс-защитника Колоса
Он также выступал за Буковину и Оболонь
На официальном сайте клуба, "Полесье" объявило о подписании 28-летнего защитника Артема Терехова. Контрактное соглашение с футболистом расчитано до декабря 2021-го года.
Ранее Артем выступал дублером в мариупольском "Ильичевце" с 2009-го по 2014-й, в составе которого стал победителем молодежного чемпионата Украины. Но за первую команду так и не сыграл. В 2015-ом Терехов перебрался в "Буковину", где был одним из ключевых защитников черновицкой команды. Затем перешел в криворожский "Горняк", но после снятия клуба с турнира вернулся в "Буковину".
В июне 2017 года защитник прекратил сотрудничество по обоюдному согласию сторон с черновицкой командой и присоединился к киевскому клубу "Оболонь-Бровар". В июле 2018 года выступал в составе "Колос" Ковалевка с которыми вместе получил серебряные награды Первой лиги и право выступления в УПЛ, однако в следующем сезоне вернулся в состав хорошо знакомых "пивоваров".
В текущем сезоне сыграл 4 матча, результативными действиями не отличился.
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