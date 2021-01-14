Полесье подписало экс-защитника Колоса

На официальном сайте клуба, "Полесье" объявило о подписании 28-летнего защитника Артема Терехова. Контрактное соглашение с футболистом расчитано до декабря 2021-го года.

Ранее Артем выступал дублером в мариупольском "Ильичевце" с 2009-го по 2014-й, в составе которого стал победителем молодежного чемпионата Украины. Но за первую команду так и не сыграл. В 2015-ом Терехов перебрался в "Буковину", где был одним из ключевых защитников черновицкой команды. Затем перешел в криворожский "Горняк", но после снятия клуба с турнира вернулся в "Буковину".

В июне 2017 года защитник прекратил сотрудничество по обоюдному согласию сторон с черновицкой командой и присоединился к киевскому клубу "Оболонь-Бровар". В июле 2018 года выступал в составе "Колос" Ковалевка с которыми вместе получил серебряные награды Первой лиги и право выступления в УПЛ, однако в следующем сезоне вернулся в состав хорошо знакомых "пивоваров".

В текущем сезоне сыграл 4 матча, результативными действиями не отличился.