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Олег Голодюк подписал контракт с Металлистом 1925

Первая лига
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Громкий трансфер харьковского клуба

Олег Голодюк подписал контракт с Металлистом 1925
Новина українською

"Металлист 1925" представил очередного зимнего новичка команды. Им стал 33-летний полузащитник Олег Голодюк.

Условия контракта харьковский клуб не разглашает.

В своей новой команде Голодюк будет играть под 32 номером.

Напомним, что на профессиональном уровне Голодюк играл за львовские "Карпаты", полтавскую "Ворсклу", а также венгерские "Халадаш" и "Залаэгерсег".

Последним клубом Олега был закарпатский "Минай", за который в первой части этого сезона он провел девять матчей в Премьер-Лиге и два - в Кубке Украины.

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В статье: Олег Голодюк Металлист 1925 (Харьков)
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