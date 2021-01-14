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Олег Голодюк подписал контракт с Металлистом 1925
Громкий трансфер харьковского клуба
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Условия контракта харьковский клуб не разглашает.
В своей новой команде Голодюк будет играть под 32 номером.
Напомним, что на профессиональном уровне Голодюк играл за львовские "Карпаты", полтавскую "Ворсклу", а также венгерские "Халадаш" и "Залаэгерсег".
Последним клубом Олега был закарпатский "Минай", за который в первой части этого сезона он провел девять матчей в Премьер-Лиге и два - в Кубке Украины.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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