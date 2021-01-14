Олег Голодюк подписал контракт с Металлистом 1925

" Металлист 1925 " представил очередного зимнего новичка команды. Им стал 33-летний полузащитник Олег Голодюк.

Условия контракта харьковский клуб не разглашает.

В своей новой команде Голодюк будет играть под 32 номером.

Напомним, что на профессиональном уровне Голодюк играл за львовские "Карпаты", полтавскую "Ворсклу", а также венгерские "Халадаш" и "Залаэгерсег".

Последним клубом Олега был закарпатский "Минай", за который в первой части этого сезона он провел девять матчей в Премьер-Лиге и два - в Кубке Украины.