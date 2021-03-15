Первая лига. Металлист 1925 в новом образе побеждает Альянс (2:1)

Стартовый состав "Металлиста 1925" был в целом предсказуемым, разве что Максима Цвиренко мы все же ожидали увидеть в основе. Касательно гостей, несколько удивил выбор Юрия Ярошенко. Владислав Шарай остался на скамейке, а вот Сергей Загинайлов вовсе не попал в заявку команды из Липовой Долины. Как и сын главного тренера Константин Ярошенко, кстати. Безоговорочный игрок основы "Альянса" в первой части сезона, Руслан Писный, также с первых минут не появился на поле.

То, что харьковчане хорошо поработали на сборах, стало заметно с первых же минут. Дерек Фрейтас грамотно исполнял роль "ложной девятки", освобождая зоны для врываний Голодюка и Батюшина. Один из таких эпизодов закончился длинным пасом Кольцова на Юрия и новичок "Металлиста 1925" выложил мяч под удар Дмитренко. Владислав прицелился и в касание поразил "девятку" ворот Важинского.

Спустя какое-то время подключение в атаку Артура Западни и его прорыв к лицевой был остановлен не по правилам защитником "Альянса". Денис Резников без колебаний указал на точку, а приговор четко исполнил Дерек.

К середине первого тайма "Альянсу" удалось выровнять игру, хотя быстрые выпады хозяев все еще были опасными. Тем не менее, подопечным Ярошенко удалось сократить отставание в счете - Станислав Шарай подал от углового флага, а вот новичок "Альянса" Андрей Герт мощным ударом головой расстрелял сетку за спиной Дениса Сидоренко.

В дебюте второго тайма контригра в исполнении хозяев исчезла как класс, на что "Альянс" ответил по сути тройной заменой. По крайней мере в бой Влад Шарай, Руслан Писный и Ярослав Сидоренко были брошены в течение десяти минут сразу после перерыва. Это позволило липоводолинцам перехватить инициативу и даже несколько раз опасно подойти к воротам соперника. Правда серьезные угрозы, когда Денис Сидоренко вступал в игру, можно пересчитать на пальцах одной руки.

В одном из эпизодов вратарь МХ 1925 сам привез себе проблемы посредством неудачного паса в центр, но Агапов слишком далеко отпустил мяч при приеме и не смог его за это наказать.

Эта победа позволила команде Кривенцова выйти на четвертое место, обойдя "Горняк-Спорт". "Альянс" же остался девятым, но и ближайшего преследователя команда Юрия Ярошенко опережает на четыре очка.

Металлист 1925 - Альянс 2:1 (2:1)

Голы: Дмитренко (8), Дерек (17 пен) - Герт (39)

Металлист 1925: Сидоренко Д., Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня, Кольцов, Голодюк (Крыськив 55), Савин (Холод 84), Батюшин, Дмитренко (Ченбай 87), Дерек (Блажко 84).

Альянс: Важинский, Осадчий, Пикуль, Медведев (Писный 46), Герт, Лучик (Неплях 85), Поднебенной, Агапов (Шпиренок 90), Шарай С., Рогозинский (Шарай В. 50), Зубков (Сидоренко Я. 56).

Предупреждение: Дмитренко (19) - Осадчий (28), Шарай В. (72), Агапов (72)