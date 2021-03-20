Первая лига. Верес 2:0 Полесье. Лидер доказывает свой уровень

Из-за желания поберечь газон стадиона "Колос" во Млинове руководство ровенского "Вереса" организовало "домашний" матч с "Полесьем" во Львове на стадионе "СКИФ". В первом круге, напомним, новички Первой лиги встречались на "Банникова" и тогда дебютная для обеих команд встреча закончилась нулевой ничьей.

Юрий Вирт удивил составом, оставив на скамейке капитана "Вереса" Михаила Шестакова. Место на острие атаки занял Михаил Сергийчук, который против "Зари" (1:2) вышел на замену по ходу второго тайма. Сергей Шищенко же не стал делать никаких сюрпризов, оставив на скамейке Андрея Ковалева и Марата Даудова, но выпустив вместо них зимнего новичка "Полесья" Василия Грицука и Александра Глаголу.

Стартовые минуты были отечены активностью в атаке номинальных гостей, которые дважды потревожили Когута. Но забил именно "Верес" за счет взаимодействия игроков левой бровки. Геннадий Пасич сместился с мячом в центр и выбрал своевременный момент для паса в освободившуюся им же зону на вбегающего туда Дмитрия Немчанинова. Защитник ровенчан решил не делать банальный в таком случае прострел, а пробил на силу и для Маханькова этот удар стал откровением.

Следующий опасный эпизод в матче снова возник у ворот "Полесья", Сергийчук отдал на Гегедоша и Роберт мог забивать после выхода один на один. Но с ударом поспешил и мяч полетел выше перекладины. Правда спустя несколько минут Михаил Дахновский грамотно на смене траектории перемещения заработал пенальти и тот же Сергийчук с точки удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме хозяева уже больше были озабочены обороной, так что моменты если и возникали, то исключительно у ворот Когута. Тем не менее, по-настоящему серьезных возможностей забить, если не считать удар Галенко головой, у "Полесья" не было.

Благодаря этой победе "Верес" вернулся на третье место в таблице, которое вчера у ровенчан отобрал "Металлист 1925". Впрочем, у подопечных Юрия Вирта есть еще два матча в запасе. Так что потенциально они остаются лидерами дивизиона!

Верес - Полесье 2:0 (2:0)

Голы: Немчанинов (10), Сергийчук (32 пен)

Верес: Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Панасенко, Дахновский (Данилюк 79), Гегедош (Гайдучик 85), Пасич, Сергийчук.

Полесье: Маханьков, Понедельник, Терехов, Прокопчук, Шевченко, Гавриленко, Глагола (Ковалев 80), Галенков (Островский 87), Грицук, Повалий (Андрущенко 74), Галенко (Медведев 74).

Предупреждение: Дахновский (40) - Понедельник (70)