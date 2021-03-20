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Первая лига. Верес 2:0 Полесье. Лидер доказывает свой уровень

Первая лига
(3 голосов)

Пока в потенциале, но ровенчане очень сильны

Первая лига. Верес 2:0 Полесье. Лидер доказывает свой уровень

Фото - ФК Верес

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Из-за желания поберечь газон стадиона "Колос" во Млинове руководство ровенского "Вереса" организовало "домашний" матч с "Полесьем" во Львове на стадионе "СКИФ". В первом круге, напомним, новички Первой лиги встречались на "Банникова" и тогда дебютная для обеих команд встреча закончилась нулевой ничьей.

Первая лига. Верес 2:0 Полесье. Лидер доказывает свой уровень - изображение 1

Юрий Вирт удивил составом, оставив на скамейке капитана "Вереса" Михаила Шестакова. Место на острие атаки занял Михаил Сергийчук, который против "Зари" (1:2) вышел на замену по ходу второго тайма. Сергей Шищенко же не стал делать никаких сюрпризов, оставив на скамейке Андрея Ковалева и Марата Даудова, но выпустив вместо них зимнего новичка "Полесья" Василия Грицука и Александра Глаголу.

Стартовые минуты были отечены активностью в атаке номинальных гостей, которые дважды потревожили Когута. Но забил именно "Верес" за счет взаимодействия игроков левой бровки. Геннадий Пасич сместился с мячом в центр и выбрал своевременный момент для паса в освободившуюся им же зону на вбегающего туда Дмитрия Немчанинова. Защитник ровенчан решил не делать банальный в таком случае прострел, а пробил на силу и для Маханькова этот удар стал откровением.

Следующий опасный эпизод в матче снова возник у ворот "Полесья", Сергийчук отдал на Гегедоша и Роберт мог забивать после выхода один на один. Но с ударом поспешил и мяч полетел выше перекладины. Правда спустя несколько минут Михаил Дахновский грамотно на смене траектории перемещения заработал пенальти и тот же Сергийчук с точки удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме хозяева уже больше были озабочены обороной, так что моменты если и возникали, то исключительно у ворот Когута. Тем не менее, по-настоящему серьезных возможностей забить, если не считать удар Галенко головой, у "Полесья" не было.

Благодаря этой победе "Верес" вернулся на третье место в таблице, которое вчера у ровенчан отобрал "Металлист 1925". Впрочем, у подопечных Юрия Вирта есть еще два матча в запасе. Так что потенциально они остаются лидерами дивизиона!

Верес - Полесье 2:0 (2:0)
Голы: Немчанинов (10), Сергийчук (32 пен)
Верес: Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Панасенко, Дахновский (Данилюк 79), Гегедош (Гайдучик 85), Пасич, Сергийчук.
Полесье: Маханьков, Понедельник, Терехов, Прокопчук, Шевченко, Гавриленко, Глагола (Ковалев 80), Галенков (Островский 87), Грицук, Повалий (Андрущенко 74), Галенко (Медведев 74).
Предупреждение: Дахновский (40) - Понедельник (70)

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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