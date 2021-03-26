Первая лига. Полесье дома теряет очки с аутсайдером в матче-открытии стадиона (1:1)

Спустя шестнадцать лет "Полесье" вернулось на Центральный стадион Житомира, который носит имя клуба. Ультрас, активно поучаствовавшие в процессе реконструкции, также собрались в большом количестве, правда вне пределов арены.

Вадим Евтушенко внес незначительные изменения в стартовый состав своей команды по сравнению с матчем против "Агробизнеса" (1:4). С первых минут начали поединок на футбольном поле Владимир Сеница и Егор Смирнов. Его оппонент же, Сергей Шищенко, и вовсе внес лишь одно изменение в старт по сравнению с матчем, проигранным "Вересу" (0:2). Вместо Ильи Повалия вышел Максим Андрущенко, который заменил его и по ходу поединка во Львове.

Уже в дебюте настроение праздника продолжил Евгений Шевченко, который забил гол-красавец. Увы, но уверен, что это был не сознательный удар щекой с лета, а банальная срезка. Тем не менее, мяч вонзился в сетку от ноги левого защитника "Полесья", так что формально - какие могут быть вопросы?

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В дальнейшем житомиряне продолжили давление, но Андрей Клищук на последнем рубеже "Кристалла" действовал безукоризненно. Правда и гости отнюдь не отсиживались в обороне, создавая регулярную опасность у ворот "Полесья". Ну а сравнять счет херсонцам удалось в одной из редких контратах. Лаптев заработал пенальти за фол на линии штрафной площадки. Как известно, линия уже считается пределами зоны повышенного наказания, так что Евгений Цыбулько не имел права проигнорировать нарушение правил и указал на "точку". Андрей Сорокин на правах капитана взялся за исполнение и уверенно пробил, без шансов для Маханькова.

Во втором тайме "Полесье" владело преимуществом, но серьезных моментов для гола создать подопечным Шищенко было трудно. "Кристалл" же грамотно оборонялся, делая это вдали от опасной зоны собственных владений.

В концовке был период активности от хозяев, но все же успехом он не увенчался. "Полесье" с двадцатью очками остается десятым, правда подняться выше подопечные Шищенко вряд ли сумеют. Группа команд из верхней половины таблицы ушла в серьезный отрыв.

Полесье - Кристалл 1:1 (1:1)

Голы: Шевченко (9) - Сорокин (34 пен)

Полесье: Маханьков, Понедельник, Терехов, Прокопчук, Шевченко, Гавриленко, Глагола (Ковалев 58), Грицук, Галенков, Андрущенко (Коваль 66), Галенко (Островский 79).

Кристалл: Клищук, Максименко, Кирычук, Сеница, Лаптев, Смирнов (Плечий 76), Сорокин, Дмитренко, Ходаковский (Вакуленко 87), Головкин (Клюев 72), Кателин (Цыбульский 72).

Предупреждение: Глагола (45), Терехов (49), Шевченко (75) - Кирычук (67), Цыбульский (77), Клищук (90+4)