Первая лига. Без ударов в створ Агробизнес увозит очки из Байрака (1:1)

Всего лишь в одним вратарем в заявке вынужден был выходить на матч "Альянс". Зато вернулся после травмы Константин Ярошенко, как и нечастый гость в основе после зимы, Владислав Шарай, который заменил в старте дисквалифицированного брата Станислава.

У "Агробизнеса" состав был странноват, в центре обороны в паре с Игорем Курыло вышел у команды Александра Чижевского Арсен Слотюк, а вот в полузащите наставник доверился Евгению Немтинову, не частому гостю основы. Зато в этот раз волочисцы вышли с чистым форвардом Богданом Семенцом на острие, а вот Руслан Черненко теперь действовал из глубины.

Правда дебют остался за хозяевами, которые чувствовали себя на родном поле явно в своей тарелке. Дальние удары Ярошенко успехом не увенчались, а вот Владислав Шарай с передачи Андрея Герта прошил Мозиля и вывел "Альянс" вперед уже на исходе получаса. В оставшееся время первого тайма у гостей мало что получалось в атаке. Липоводолинцы же полностью контролировали ход поединка и закономерно ушли на перерыв с преимуществом.

Выход Ивана Глывого уже в дебюте второго тайма читался. Тем не менее, и после этого "Агробизнес" долгое время был беззубым в завершении атак. Первый удар в створ ворот неосновного голкипера "Альянса" так и не был нанесен. Ярошенко же решил укрепить оборону и вместо своего сына Константина выпустил Александра Лучика. В концовке был удален еще и Юрий Романюк, что сделало шансы "Агробизнеса" призрачными - оставалось надеятся разве что на шальной удар после одного из немногочисленных стандартов в исполнении гостей.

Реальный же шанс увеличить счет получили хозяева, Вячеслав Поднебенной заработал пенальти в столкновении с защитником. Правда Загинайлов не сумел его реализовать, пробив мощно, но в перекладину. Наказание последовало незамедлительно, Виталий Груша мощно пробил в штангу, от которой мяч отлетел в спину Ефанову и залетел за лицевую линию. Сколько бы не спорили игроки хозяев, мяч арбитр засчитал. Таким образом, вместо 2:0 счет стал 1:1, с ним на табло команды и закончили.

Альянс - Агробизнес 1:1 (1:0)

Голы: Шарай В. (28) - Груша (85)

На 80-й минуте Загинайлов не забил пенальти (перекладина)

Альянс: Ефанов, Пикуль, Герт, Писный, Рогозинский, Лебеденко, Пиднебенной, Ярошенко (Лучик 64), Агапов (Сидоренко 83), Шарай В., Зубков (Загинайлов 64).

Агробизнес: Мозиль, Романюк, Курыло, Слотюк, Бойчук И., Думанюк, Немтинов (Груша 47), Когут Н., Черненко, Когут И., Семенец (Глывый 56).

Предупреждение: Писный (12), Рогозинский (68) - Думанюк (40), Романюк (47, 76), Черненко (54), Груша (85)

Удаление: Романюк (76)