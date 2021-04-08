Тренер Альянса Ярошенко: Хотим дать бой Металлисту 1925

Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко рассказал, почему в заявке команды в двух последних турах был всего один вратарь и о подготовке к игре против "Металлиста 1925".

"Сначала из-за травмы выбыл Александр Литвиненко, затем заболел Ярослав Важинский. Поскольку трансферное "окно" уже закрылось, то пришлось искать надежное пополнение среди свободных агентов, что сделать удалось не сразу. Однако в очередном календарном поединке - с "Металлистом 1925" в нашей заявке уже будет второй вратарь - Иван Богдан, ранее выступавший за "Никополь".

Кто бы стал в ворота если бы в матче с "Агробизнесом" или "Кристаллом" Руслан Ефанов по какой-то причине покинул поле? Была договоренность с защитником, капитаном команды Константином Пикулем, что он в случае необходимости заменит Ефанова, в свое время ему уже приходилось стоять в воротах.

Что касается предстоящего противостояния с "Металлистом 1925", то кроме Важинского нам не смогут еще помочь травмированные Александр Медведев и Ян Осадчий. Однако мы настроены решительно и хотим дать бой одному из претендентов на повышение в классе", - сказал Ярошенко.