Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Альянса Ярошенко: Хотим дать бой Металлисту 1925
Наставник команды из Липовой Долины настроен решительно
fc-alliance.com.ua
Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко рассказал, почему в заявке команды в двух последних турах был всего один вратарь и о подготовке к игре против "Металлиста 1925".
"Сначала из-за травмы выбыл Александр Литвиненко, затем заболел Ярослав Важинский. Поскольку трансферное "окно" уже закрылось, то пришлось искать надежное пополнение среди свободных агентов, что сделать удалось не сразу. Однако в очередном календарном поединке - с "Металлистом 1925" в нашей заявке уже будет второй вратарь - Иван Богдан, ранее выступавший за "Никополь".
Кто бы стал в ворота если бы в матче с "Агробизнесом" или "Кристаллом" Руслан Ефанов по какой-то причине покинул поле? Была договоренность с защитником, капитаном команды Константином Пикулем, что он в случае необходимости заменит Ефанова, в свое время ему уже приходилось стоять в воротах.
Что касается предстоящего противостояния с "Металлистом 1925", то кроме Важинского нам не смогут еще помочь травмированные Александр Медведев и Ян Осадчий. Однако мы настроены решительно и хотим дать бой одному из претендентов на повышение в классе", - сказал Ярошенко.
Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги "Альянс" занимает 9-ю позицию, в активе клуба 28 очков. "Металлист 1925" набрав 38 баллов, находится на 3-м.
Популярное сейчас
- Ненависть в Германии, хип-хоп, алкоголь и две матери. История братьев Боатенгов
- "Соперник забил три мяча, почти не имея моментов". Флик - о поражение от ПСЖ
- Провал Баварии, успех Челси и сокращение сезона УПЛ. Главные новости за 7 апреля
- Первая лига. Металлист 1925 теряет очки в Житомире
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО