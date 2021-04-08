  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Альянса Ярошенко: Хотим дать бой Металлисту 1925
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Альянса Ярошенко: Хотим дать бой Металлисту 1925

Первая лига
(1 голосов)

Наставник команды из Липовой Долины настроен решительно

Тренер Альянса Ярошенко: Хотим дать бой Металлисту 1925

fc-alliance.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко рассказал, почему в заявке команды в двух последних турах был всего один вратарь и о подготовке к игре против "Металлиста 1925".

"Сначала из-за травмы выбыл Александр Литвиненко, затем заболел Ярослав Важинский. Поскольку трансферное "окно" уже закрылось, то пришлось искать надежное пополнение среди свободных агентов, что сделать удалось не сразу. Однако в очередном календарном поединке - с "Металлистом 1925" в нашей заявке уже будет второй вратарь - Иван Богдан, ранее выступавший за "Никополь".

Кто бы стал в ворота если бы в матче с "Агробизнесом" или "Кристаллом" Руслан Ефанов по какой-то причине покинул поле? Была договоренность с защитником, капитаном команды Константином Пикулем, что он в случае необходимости заменит Ефанова, в свое время ему уже приходилось стоять в воротах.

Что касается предстоящего противостояния с "Металлистом 1925", то кроме Важинского нам не смогут еще помочь травмированные Александр Медведев и Ян Осадчий. Однако мы настроены решительно и хотим дать бой одному из претендентов на повышение в классе", - сказал Ярошенко.

Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги "Альянс" занимает 9-ю позицию, в активе клуба 28 очков. "Металлист 1925" набрав 38 баллов, находится на 3-м.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Ярошенко Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...