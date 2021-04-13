Нива Т примет Верес во Львове - источник

У перволиговой тернопольской "Нивы" снова возникли проблемы с проведением домашнего календарного матча.

Поскольку газон стадиона в Вишневце не соответствует требованиям, а арену в Тернополе готовят к полуфиналу Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо", то руководству ФК "Нива" ничего не оставалось, как обратиться с предложением к очередному сопернику — "Вересу" провести поединок на его поле — в Mлынове.

Однако "Верес" вынужден был отказать, поскольку после поединка 21-го тура с "ВПК-Агро" поле стадиона в Млынове находится в плачевном состоянии, к тому же синоптики прогнозируют в ближайшие дни на Ровенщине сильные осадки.

Поэтому тернопольчане вынуждены были продолжить поиск, пока выбор был остановлен на львовском стадионе университета физической культуры ("СКИФ"), сообщает Meta-ratings.

Матч "Нива" - "Верес" состоится 16 апреля и начнется в 17:00.

Напомним, что ранее стало известно, почему местной "Ниве" запретили играть матч против "Горняка-Спорта" на городском стадионе.