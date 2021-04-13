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Чижевский: Задачу повышения Агробизнеса в классе никто не снимал
Украинский тренер про участие клуба в Премьер-лиге
Фото: ФК Агробизнес
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал о неудачной серии команды без побед в последних четырех матчах.
"Нет нужды что-то сейчас комментировать, команда же не проиграла четыре игры. Это футбол, всякое бывает.
Ближайший матч с "Горняком-Спорт" пропускают Игорь Курило и Юрий Романюк, которые дисквалифицированы, а все остальные игроки готовятся к поединку.
Повышение в классе? Задачу никто не снимал", — сказал Чижевский.
Напомним, что после 21-го тура Первой лиги "Агробизнес" находится на 4-м месте, набрав 37 зачетных пунктов. Следующий матч подопечные Чижевского сыграют 16 апреля с "Горняк-Спортом". Начало в 16:00.
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