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Чижевский: Задачу повышения Агробизнеса в классе никто не снимал

Первая лига
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Украинский тренер про участие клуба в Премьер-лиге

Чижевский: Задачу повышения Агробизнеса в классе никто не снимал

Фото: ФК Агробизнес

Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал о неудачной серии команды без побед в последних четырех матчах.

"Нет нужды что-то сейчас комментировать, команда же не проиграла четыре игры. Это футбол, всякое бывает.

Ближайший матч с "Горняком-Спорт" пропускают Игорь Курило и Юрий Романюк, которые дисквалифицированы, а все остальные игроки готовятся к поединку.

Повышение в классе? Задачу никто не снимал", — сказал Чижевский.

Напомним, что после 21-го тура Первой лиги "Агробизнес" находится на 4-м месте, набрав 37 зачетных пунктов. Следующий матч подопечные Чижевского сыграют 16 апреля с "Горняк-Спортом". Начало в 16:00.

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В статье: Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
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