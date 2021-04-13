Чижевский: Задачу повышения Агробизнеса в классе никто не снимал

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал о неудачной серии команды без побед в последних четырех матчах.

"Нет нужды что-то сейчас комментировать, команда же не проиграла четыре игры. Это футбол, всякое бывает.

Ближайший матч с "Горняком-Спорт" пропускают Игорь Курило и Юрий Романюк, которые дисквалифицированы, а все остальные игроки готовятся к поединку.

Повышение в классе? Задачу никто не снимал", — сказал Чижевский.