Первая лига. Кремень - Черноморец 1:1. Даже большинство не помогло

"Черноморец" немного притормозил после резкого старта в 2021-м году, но это не значит, что в матче против "Кремня" одесситы не были фаворитам. Были, и очень яркими.

Но поединок начали не как фаворит – "моряки" допустили выход Галаты один на один, но пробил Денис неудачно. Однако это был звоночек для "Черноморца", который прогремел набатом на 15-й минуте. Микицей ошибся на своей половине поля, Галата опередил оппонента в скорости и несильно, но точно пробил с острого угла.

Однако на этом стремления футболистов "Кремня" в первом тайме иссякли. Гости перехватили инициативу и атаковали мощно. Тот же Микицей мог реабилитироваться за ошибку, если бы головой пробил немного сильнее.

Из-за пределов штрафной позже стрелял Брагару, но тоже слишком прямолинейно для вратаря. Не пошел дальше и Штогрин – удар головой в руки голкиперу.

А вот кто был неудержим – так это Сергей Кравченко. Он забил ударом в одно касание из центра штрафной площади после паса Коркишко. Затем опасно стрелял со штрафного, позже бил с не менее выгодной позиции, но послал мяч по центру. Надо сказать, что преимущество одесситов было обусловлено ​​не в последнюю очередь количественным большинством. Ведь на 30-й минуте арбитр в поле Павел Дубровець очень строго рассудил фол Головко против Коркишко – прямая красная.

Удивительно, но после перерыва команда из Кременчуга не смутилась. В меньшинстве весьма достойно противостояла сопернику. Чего стоит хотя бы двойной момент имени Дудки - Галаты. Одесситов дважды за минуты спас голкипер. У "Черноморца" было преимущество по владению мячом, но не было тотального превосходства в контексте ударов по воротам. Микицей головой пробил неточно, а Коркишко не повезло, когда после его выстрела из-за пределов 16-ти метров мяч всколыхнул перекладину.

В конце матча снова включился Кравченко, но ветерана меткость, как видим, часто подводит. "Черноморец" провел финальный отпечаток поединка на чужой половине поля, но не забил. И трудно оправдать эту потерю очков – в большинстве, против одного из аутсайдеров турнира. Из такого количества моментов надо забивать больше одного гола. Иначе даже фортуна отворачивается - как вот в моменте на компенсированных минутах, когда Бугай пробил в штангу.

Алексей Антонов разочарованно развел руками. Необязательна потеря очков.

Первая лига. 22-й тур. 16.04.2021

Кременчуг. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева"

Арбитр в поле - Павел Дубровець

"Кремень "- "Черноморец" 1:1

Голы: Галата 15 - Кравченко 21

"Кремень": Данчкович - Белоусов, Курелех, Головко, Мягков - Демченко, Семенив, Хоцяновский (Белоус 73), Ивахно (Дудка 34), Пуды (Бычков 63) - Галата (Гоменко 70, Сантос 90+1)

"Черноморец": Пидкивка - Микицей, Поспелов, Мельничук (Ковбаса 87), Ващишин (Мащенко 46), Лиховодько - Кравченко, Брагару (Вачиберадзе 46), Штогрин (Бугай 66), Авагимян (Сухоручко 66) - Коркишко

Предупреждения: Пуды 57, Данкович 90+4 - Ващишин 19, Брагару 43, Поспелов 44, Микицей 87

Удаление: Головко 30 ("Кремень", прямая красная)