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Первая лига. Авангард сильнее Кристалла в битве аутсайдеров (2:1)

Первая лига
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Конец надежд Херсона на спасение

Первая лига. Авангард сильнее Кристалла в битве аутсайдеров (2:1)

Фото - ФК Авангард

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды существенно отстали от 14-го места, так что личный матч воспринимался едва ли не как последний шанс спастись от вылета. В первом круге только гол на последних секундах помог "Авангарду" вырвать победу над "Кристаллом" дома (2:1).

В Херсоне же подопечные Алексея Городова взяли низкий старт и сразу же принялись забивать. Уже в дебюте судья назначил пенальти, который взялся исполнять Максим Ермоленко. С его ударом Андрей Клищук справился, но добивание от Романа Толочко взять не смог.

Стал вратарь "Кристалла" также невольным ассистентом и для второго мяча гостей. Прерывая прострел Сеницкого, он отразил мяч в Юрия же, от которого тот все же пересек линию ворот херсонцев.

В оставшееся время первого тайма "Кристалл" имел хорошие шансы забить, но не везло в концовке атак с реализацией.

После перерыва подопечные Вадима Евтушенко пытались хоть что-то изменить, но "Авангард" явно лучше готов физически. Да и командное взаимодействие, "прессинг-ловушки" и прочие "прелести" у краматорчан сейчас работают, словно часы. В концовке Вакуленко все же забил гол престижа, но сильно впечатление об игре своей команды он не изменил. Поэтому сомнений в закономерности результата возникать не должно - заслуженная победа того, кто больше хотел победить.

Кристалл - Авангард 1:2 (0:2)
Голы: Вакуленко (85) - Толочко (6), Сеницкий (15)
На 5-й минуте Ермоленко не забил пенальти (вратарь)

Удаление: Кирычук (83)
Кристалл: Клищук, Максименко, Логинов, Кирычук, Плечий, Сорокин, Дмитренко, Ходаковский, Кателин, Головкин, Титиевский.
Авангард: Поспелов, Шинкаренко, Бородай, Ховбоша, Пыско, Пидручный, Толочко, Дорошенко, Сеницкий, Трояновский, Ермоленко.

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В статье: Авангард (Краматорск) Кристалл (Херсон)
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