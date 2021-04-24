  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Металлист 1925 вымучил победу над Авангардом
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Металлист 1925 вымучил победу над Авангардом

Первая лига
(2 голосов)

Помог гол Пономаря

Первая лига. Металлист 1925 вымучил победу над Авангардом

Фото: Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" уже третий сезон продолжает вести упорную борьбу за попадание в УПЛ. Из года в год они находятся возле заветной тройки, но в прошлые рази их попытки не увенчались успехом. Нынешний сезон напоминает два предыдущих. Харьковчане сейчас идут на третьем месте, однако по потерянным очкам уступают "Агробизнесу" и "Волыни". Не радуют и последние результаты команды Кривенцова - в трех крайних играх они играли вничью, забив за 270 минут лишь один гол.

Большие проблемы в атаке были и сегодня. Если говорить о первом тайме в целом, то гости практически не создавали опасность у ворот Поспелова, отметившись всего несколькими попытками. Не лучше смотрелся и "Авангард", который в двух последних матчах добыл шесть очков. Временами казалось, что сегодня команду вполне устроить ничейный результат.

Первый момент, о котором стоит поговорить отдельно случился на 60-й минуты. Речь идет о забитом голе в исполнении гостей, который возник в сегодняшнем матче достаточно неожиданно. Савин протянул мяч на левом фланге, после чего навесил в штрафную, где Пономарь выиграл воздух. Действия обороны "Авангарда" в этом эпизоде - разговор отдельный.

Пропущенный гол вынуждал "Авангард" немного ускориться, однако ничем особым запомниться они не смогли. Более того, "Металлисту 1925" удалось забить второй гол, который был отменен из-за нарушения правил. Как итог, харьковчане с огромным трудом вырвали победу, которая позволяет им оставаться на третьем месте. И если основные конкуренты, в лице "Волыни" и "Агробизнесу", продолжат терять очки, то даже сегодняшнего, не самого качественного футбола хватит для того, чтобы остаться на пьедестале и заработать путевку в УПЛ.

Первая лига, 23-й тур
"Авангард" - "Металлист 1925" 0:1
Гол: Пономарь Виталий 60
"Авангард": Поспелов Артем, Ховбоша Дмитрий, Шинкаренко Дмитрий, Коста Тенорио Гуттинер, Зубков Руслан, Ермоленко Максим, Козлов Артем, Пидручный Денис, Сеницкий Юрий, Толочко Роман, Дорошенко Арсентий
"Металлист 1925": Сидоренко Денис, Жичиков Максим, Цвиренко Максим, Шершень Михаил, Западня Артур, Габелок Артем, Фрейтас Рибейро Дерек, Голодюк Олег, Батюшин Юрий, Крыськив Дмитрий, Пономарь Виталий

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.04.2021 в 17:53
скоро "Металлисту-1925" -- каюк....
Ответить
+1
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
24.04.2021 в 17:21
З перемогою!
Ответить
0
-2
Dimoncho (Kharkiv)
24.04.2021 в 15:14
Плохое предчувствие
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...