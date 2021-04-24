Первая лига. Полесье побеждает впервые за 160 дней

Сколько матчей команда должна обходиться без побед, чтобы мы могли сказать: "Это кризис!". Пять? Шесть? Десять? Единого критерия нет. Но несмотря на то, что определения футбольного кризиса достаточно расплывчатое, мы можем сказать прямо - "Кремень" и "Полесье" сейчас в ужасной форме. Доказательства? Пожалуйста. Свою последнюю победу житомиряне праздновали 15-го ноября 2020-го. Их сегодняшний оппонент - 20-го числа этого же месяца. Почти полгода без виктории. 17 матчей на двоих без удовлетворительного результата и заслуженное место в нижней части таблицы. Сегодня у одного из коллектива был шанс прервать кризис.

Первый тайм завершился без голов, однако никакой скуки и близко не было. "Кремню" хватило трех оборотов минутной стрелки, дабы выйти вперед, однако боковой арбитр углядел офсайд у Дениса Галата, который точным ударом сумел пробить Маханькова. Повтор нам показал, что эпизод, как минимум, спорный. Форвард сегодняшних хозяев не остановился и имел еще два шанса, чтобы отличиться забитым голом. "Полесье" плохо смотрелось в первой части первого тайма (не серчайте за тавтологию), однако ближе к свистку на перерыв серьезно прибавило. Было несколько подходов к штрафной, а также опасный удар в исполнении Галенко.

"Кремень" не сбавил обороты и во втором тайме, продолжив играть активно и агрессивно. Тот же Галата сначала опасно пробивал головой, а после уже сольный проход по флангу удался Мягкову, который имел все шансы открыть счет, но вратарь "Полесья" выиграл эту дуэль. И пока хозяева продолжали атаковать, гости под шумок смогли выйти вперед. Защита "Кремня" проспала выпад соперника по правому флангу, после которого последовал кросс в штрафную на Коваля. С его первым ударом справился Данкович, однако на добивании форварду таки удалось отправить мяч в сетку.

После гола темп в матче немного упал. "Полесье" уже не стремилось играть на атаку, в то время, как у "Кремня" впереди стало получаться гораздо меньше. До конца матча хозяева, несмотря на огромное количество попыток, так и не придумали чего-то необычного, дабы взломать оборону сопернику. Уже в компенсированное время "Кремень" настолько увлекся своими атаками, что пропустил контрвыпад соперника - Коваль отметился второй раз. Финальный счет - 0:2 в пользу "Полесье", который позволяет им добыть первую победу за пять с половиной месяцев и подняться в таблице на одну позицию. Теперь житомиряне десятые.

Первая лига, 23-й тур

"Кремень" - "Полесье" 0:2

Гол: Коваль Станислав 57, 90+3

"Кремень": Данкович Роман, Белоусов Денис, Курелех Валерий, Головко Александр, Мягков Павел, Бычков Богдан, Демченко Александр, Семенов Дмитрий, Оливейра Баиа Феррейра Луис Фернандо, Ивахно Максим, Галата Денис

"Полесье": Маханьков Владимир, Понедельник Андрей, Швец Сергей, Прокопчук Кирилл, Власюк Андрей, Терехов Артем, Грицук Василий, Ковалев Андрей, Галенков Денис, Глагола Александр, Галенко Ярослав (Коваль Станислав 46)