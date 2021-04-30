Характер для элиты? ВИДЕО, как Металлист 1925 одержал волевую победу, что приближает его к УПЛ

Вашему вниманию видео обзор матча Металлист 1925 - Горняк-Спорт, что стал настоящим украшением 24-го тура Первой лиги. Харьковчане первыми забили, потом позволили сопернику отыграться и выйти вперед. С 25-й минуты хозяева играли в меньшинстве, но во втором тайме Пономарь сравнял, а Жичиков забил со штрафного. Кроме того обе команды не реализовали множество других моментов. Победа позволила Металлисту 1925 закрепиться на третьем месте в турнирной таблице, отрыв от Агробизнеса составляет четыре очка.

Первая лига, 24 тур

"Металлист 1925" (Харьков) - "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни) 3:2

Голы: Батюшин (9, пенальти), Пономарь (51), Жичиков (53) - Романов (14), Краев (23)

Удаление: Цвиренко (25)