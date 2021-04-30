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Характер для элиты? ВИДЕО, как Металлист 1925 одержал волевую победу, что приближает его к УПЛ

Первая лига
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Смотреть видео обзор матча Металлист 1925 - Горняк-Спорт, Первая лига, 29 апреля 2021

Характер для элиты? ВИДЕО, как Металлист 1925 одержал волевую победу, что приближает его к УПЛ

фото - ФК "Металіст 1925" Харків

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Металлист 1925 - Горняк-Спорт, что стал настоящим украшением 24-го тура Первой лиги. Харьковчане первыми забили, потом позволили сопернику отыграться и выйти вперед. С 25-й минуты хозяева играли в меньшинстве, но во втором тайме Пономарь сравнял, а Жичиков забил со штрафного. Кроме того обе команды не реализовали множество других моментов. Победа позволила Металлисту 1925 закрепиться на третьем месте в турнирной таблице, отрыв от Агробизнеса составляет четыре очка.

Первая лига, 24 тур
"Металлист 1925" (Харьков) - "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни) 3:2
Голы: Батюшин (9, пенальти), Пономарь (51), Жичиков (53) - Романов (14), Краев (23)
Удаление: Цвиренко (25)

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлист 1925 (Харьков)
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