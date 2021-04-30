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Первая лига. Результативная ничья Альянса и Авангарда
Хозяева еще и проигрывали после первого тайма
Фото - ФК Альянс
Без братьев Шараев вышел Юрий Ярошенко на матч с "Авангардом". У Владислава дисквалификация, Стас остался на скамейке запасных с первых минут.
В первом тайме игра складывалась тяжело для хозяев сумского "Ювилейного". Максим Ермоленко заработал пенальти в столкновении с вратарем и защитником "Альянса" и сам же уверенно его реализовал.
Во второй половине игры липоводолинцы с первых минут включились в борьбу и вскоре им удалось сравнять счет. Агапов навесил справа при атаке вторым темпом, а вот Ярослав Сидоренко в красивом прыжке "рыбкой" забил головой.
Тем не менее, постепенно игра успокоилась и команды так и не смогли забить победный гол.
Альянс - Авангард 1:1 (0:1)
Голы: Сидоренко (52) - Ермоленко (36 пен)
Альянс: Важинский, Пикуль, Герт, Писный, Рогозинский, Лебеденко, Ярошенко, Поднебенной, Сидоренко, Агапов, Загинайлов.
Авангард: Поспелов, Ховбоша, Шинкаренко, Бородай, Гуттинер, Зубков, Ермоленко, Пыско, Пидручный, Толочко, Дорошенко.
Удаление: Гуттинер (90+4)
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