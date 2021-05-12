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Альянс – Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Скріншот із трансляції Альянсу
Седьмая команда Первой лиги принимает десятою. Этот поединок первого круга должен был состояться еще в октябре. Но из-за пандемии коронавируса пришлось перенести его аж на 2021-й год.
Уже и матч второго круга сыграли в апреле - Альянс тогда победил на выезде. А потому "Полесью" есть за что реабилитироваться. Турнирных задач у обеих команд не осталось, в этом матче будет борьба за престиж и футболку своего клуба.
Первая лига, 7 тур (перенесенный матч)
12.05.2021, 18:00
Город Сумы, стадион "Юбилейный"
Арбитр в поле - Михаил Райда
Альянс (Липовая Долина) - Полесье (Житомир)
Видеотрансляция поединка
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