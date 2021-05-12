Альянс – Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Седьмая команда Первой лиги принимает десятою. Этот поединок первого круга должен был состояться еще в октябре. Но из-за пандемии коронавируса пришлось перенести его аж на 2021-й год.

Уже и матч второго круга сыграли в апреле - Альянс тогда победил на выезде. А потому "Полесью" есть за что реабилитироваться. Турнирных задач у обеих команд не осталось, в этом матче будет борьба за престиж и футболку своего клуба.

Первая лига, 7 тур (перенесенный матч)

12.05.2021, 18:00

Город Сумы, стадион "Юбилейный"

Арбитр в поле - Михаил Райда

Альянс (Липовая Долина) - Полесье (Житомир)

Видеотрансляция поединка