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Первая лига. Николаев спокойно переигрывает Кремень (2:0)

Первая лига
(2 голосов)

С тихой мечтой об УПЛ

Первая лига. Николаев спокойно переигрывает Кремень (2:0)

Фото - ФК Кремень

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Не особо напрягаясь, "корабелы" смогли доказать свой более высокий класс в матче против аутсайдера Первой лиги. Териториальное преимущество первого тайма воплотил в гол Владимир Одарюк после навеса Богдана Пороха слева. Красивым получился удар, мяч по дуге влетел в верхний угол ворот Романа Данковича.

В дебюте второго тайма "Николаев" заработал право на пенальти и Богдан Кушниренко с точки не сплоховал. В дальнейшем "корабелы" не раз могли доводить счет до более убедительного, но голкипер кременчужан отказывался пропускать, выручая команду в, казалось бы, безнадежных ситуациях.

У команды Ильи Близнюка осталось в этом сезоне четыре домашних поединка и выезд к "Агробизнесу" в последнем туре. Так что шансы ворваться в борьбу за место в тройке все еще присутствуют, несмотря на пятиочковое отставание от той же команды из Волочиска. Не стоит забывать и о "запасном" и в то же время горловом поединке с "Волынью" за "шесть очков" 30-го мая.

Николаев - Кремень 2:0 (1:0)
Голы: Одарюк (38), Кушниренко (53 пен)
Николаев: Бубенцов, Ульянов, Парцвания, Порох, Кулинич, Охрончук, Кушниренко, Кравченко, Одарюк, Куксенко, Яворский.
Кремень: Данкович, Милесин, Курелех, Головко, Мягков, Демченко, Ивахно, Дудка, Бычков, Белоус, Галата.

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В статье: Кремень (Кременчуг) МФК Николаев
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