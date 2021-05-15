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Первая лига. Николаев спокойно переигрывает Кремень (2:0)
С тихой мечтой об УПЛ
Фото - ФК Кремень
Не особо напрягаясь, "корабелы" смогли доказать свой более высокий класс в матче против аутсайдера Первой лиги. Териториальное преимущество первого тайма воплотил в гол Владимир Одарюк после навеса Богдана Пороха слева. Красивым получился удар, мяч по дуге влетел в верхний угол ворот Романа Данковича.
В дебюте второго тайма "Николаев" заработал право на пенальти и Богдан Кушниренко с точки не сплоховал. В дальнейшем "корабелы" не раз могли доводить счет до более убедительного, но голкипер кременчужан отказывался пропускать, выручая команду в, казалось бы, безнадежных ситуациях.
У команды Ильи Близнюка осталось в этом сезоне четыре домашних поединка и выезд к "Агробизнесу" в последнем туре. Так что шансы ворваться в борьбу за место в тройке все еще присутствуют, несмотря на пятиочковое отставание от той же команды из Волочиска. Не стоит забывать и о "запасном" и в то же время горловом поединке с "Волынью" за "шесть очков" 30-го мая.
Николаев - Кремень 2:0 (1:0)
Голы: Одарюк (38), Кушниренко (53 пен)
Николаев: Бубенцов, Ульянов, Парцвания, Порох, Кулинич, Охрончук, Кушниренко, Кравченко, Одарюк, Куксенко, Яворский.
Кремень: Данкович, Милесин, Курелех, Головко, Мягков, Демченко, Ивахно, Дудка, Бычков, Белоус, Галата.
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