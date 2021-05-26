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Первая лига. Николаев громит Ниву и ждет Волынь, Оболонь прерывает беспроигрышную серию Авангарда

Первая лига
(1 голосов)

Тринадцать очков из пятнадцати возможных в пяти домашних играх "корабелов"

Первая лига. Николаев громит Ниву и ждет Волынь, Оболонь прерывает беспроигрышную серию Авангарда

Фото - МФК Николаев

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тернопольский коллектив хорошо настроился на матч, владея даже преимуществом в дебюте. Также Илья Близнюк удивил быстрой заменой, хотя у Руслана Паламаря не было заметно последствий травмы. Судя по всему, главный тренер "Николаева" проявил таким образом реакцию на необязательную желтую карточку, полученную нападающим, вместо которого появился на поле Владислав Охрончук.

Тем не менее, даже при неидеальной игре "корабелам" удалось открыть счет в первом тайме, использовав стандарт. Куксенко подал угловой слева, Сергей Кравченко выиграл воздух на ближней штанге и сбросил на дальнюю, которую замкнул Владимир Одарюк.

Одарюк с Кравченко соорудили и второй гол, автором которого стал Богдан Кушниренко. Восьмой гол в сезоне забил капитан "Николаева", причем все их он оформил с пенальти! Заработали же его хозяева, сорвав красивый удар партнера через себя в падении точно в сетку. Предварительно мяч, возможно, покинул пределы поля во время прохода Одарюка, о чем и сигнализировали защитники "Нивы", пытавшиеся оспорить легитимность назначения одиннадцатиметрового.

Третий гол "Николаев" оформил на исходе первого часа игрового времени, Богдан Куксенко снова навесил с левого фланга от углового флага, а Богдан Порох перепрыгнул всех оппонентов в чужой вратарской. На этом игра была сделана, так что даже двойные замены Климовского мало чем могли помочь "Ниве" спастись от поражения. К финансовым проблемам, о которых наш сайт сообщал ранее, добавились еще и проблемы моральные в виде не самого лучшего настроения после такой игры. К тому же вскоре связка Войцеховский - Яворский, которая появилась на поле уже после перерыва, оформила четвертый гол. Тернополяне явно рассыплись, как в конкретном голевом эпизоде, так и в оставшееся время матча в целом.

"Николаев" же готовится к очередному домашнему поединку, в воскресенье в город корабелов приедет луцкая "Волынь". В случае победы в этом перенесенном ранее матче можно будет подобраться к тройке лидеров на расстояние одной победы за два тура до финиша...

Николаев - Нива 4:0 (2:0)
Голы: Одарюк (30), Кушниренко (43 пен), Порох (57), Яворский (64)
Николаев: Бубенцов, Ульянов, Парцвания, Порох, Кулинич, Кушниренко, Одарюк, Росляков, Кравченко, Куксенко, Паламар.
Нива: Механив, Хруставка, Вовченко, Демчук, Мороз, Гатала, Малащук, Скакун А., Дворовенко, Ризнык, Кисленко.

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Более мотивированными на этот матч выходили хозяева, которым все же еще грозит предпоследнее место, которое до заседания Центрального совета ПФЛ 28-го мая считается "вылетающим". Тем не менее, есть инсайдерская информация, что Первую лигу расширят до 18 команд, а это значит, что вылетит только "Кристалл", досрочно занявший последнюю позицию.

Открыть счет удалось "Оболони", которая вернулась к составу, часто используемому Валерием Иващенко в начале сезона. Основными игроками снова являются Осман, Покотилюк, Слободян и Батальский, что позволило киевлянам добыть победу над "Волынью" (2:1) в прошлом туре. Артур Мурза поборолся за мяч после своей же потери в районе чужой штрафной площадки и отбросил на Сергея Суханова, который красивым ударом поразил нижний угол ворот Поспелова.

Лишь в концовке матча командам удалось снова по разу размочить вратарей друг друга. Причем голы забивались в похожем стиле после проходов по флангу и удачных прострелов. Артур Мурза забил своей бывшей команде, а буквально в последней атаке Сафонов использовал прострел слева от Похитайло и отквитал один мяч. Но на большее крматорчанам не хватило времени. Таким образом, команда Алексея Городова прервала свою четырехматчевую серию без поражений.

Авангард - Оболонь 1:2 (0:1)
Гол: Сафонов (90+3) - Суханов (19), Мурза (87)
Авангард: Поспелов, Шинкаренко, Бородай О., Гуттинер, Зубков, Трояновский, Пыско, Сеницкий, Толочко, Скотаренко, Ермоленко.
Оболонь: Литвиненко, Осман, Мате, Лукьянчук, Майданевич, Покотилюк, Савченко, Мурза, Суханов, Слободян, Батальский.

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В статье: Авангард (Краматорск) МФК Николаев
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Комментарии (1)
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s@lomon (Крам&Тор$к)
26.05.2021 в 19:06
Каким образом авангарду может грозить предпоследнее место, если кремень никак не может набрать больше количество очков чем авангард? А по личным встречам авангард кремень переиграл. Это если не брать во внимание ниву и прикарпатье.
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