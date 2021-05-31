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Верес продлил контракт с Пасичем
С прицелом на УПЛ
nkveres.com
Ровенский "
Новое соглашение сторон рассчитано на 2 года – до лета 2023-го.
Напомним, что в текущем сезоне Пасич в 29 матчах за "Верес" забил 7 голов.
Также ранее клуб продлил контракты с защитником Игорем Солдатом и полузащитниками Сергей Панасенко и Сергем Петько.
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Источник:НК Верес
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