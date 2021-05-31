Верес продлил контракт с Пасичем

Ровенский " Верес " объявил о продлении контракта с полузащитником Геннадием Пасичем.

Новое соглашение сторон рассчитано на 2 года – до лета 2023-го.

Напомним, что в текущем сезоне Пасич в 29 матчах за "Верес" забил 7 голов.

Также ранее клуб продлил контракты с защитником Игорем Солдатом и полузащитниками Сергей Панасенко и Сергем Петько.