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Верес продлил контракт с Пасичем

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С прицелом на УПЛ

Верес продлил контракт с Пасичем

nkveres.com

Новина українською

Ровенский "Верес" объявил о продлении контракта с полузащитником Геннадием Пасичем.

Новое соглашение сторон рассчитано на 2 года – до лета 2023-го.

Напомним, что в текущем сезоне Пасич в 29 матчах за "Верес" забил 7 голов.

Также ранее клуб продлил контракты с защитником Игорем Солдатом и полузащитниками Сергей Панасенко и Сергем Петько.

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В статье: Верес (Ровно) Геннадий Пасич
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Источник:
НК Верес

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