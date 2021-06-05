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Харьковчане идут в УПЛ, а Кременчуг - во Вторую лигу. Кремень - Металлист 1925 0:4, Нива - Агробизнес 1:0
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Первая лига, 29 тур
05.06.2021, 17:30
Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"
Арбитр в поле - Игорь Пасхал (Херсон)
Кремень (Кременчуг) - Металлист 1925 (Харьков) 0:4
Голы: Блажко (21), Батюшин (31, 75), Голодюк (34)
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Первая лига, 29 тур
05.06.2021, 17:30
Город Тернополь, Центральный городской стадион им. Романа Шухевича
Арбитр в поле - Андрей Коваленко (Полтава)
Нива (Тернополь) - Агробизнес (Волочиск) 1:0
Гол: Когут (8)
Видеотрансляция поединка
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