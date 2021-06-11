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Верес продлил контракт с еще одним футболистом

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Верес продлил контракт с еще одним футболистом

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" продлил контракты со всеми ведущими футболистами, соглашения с которыми истекали 30 июня. Об этом сообщает Meta Ratings.

Контракт продлен, в том числе, и с полузащитником Виталием Дахновским.

22-летний футболист играет за ровенский клуб с лета 2020 года. На счету хавбека два забитых мяча и четыре результативные передачи в 26 матчах.

Напомним, что ранее "Верес" продлил контракты с голкипером Максимом Бабийчуком, с защитником Валерием Кучеровым и Романом Мирошником.

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В статье: Верес (Ровно) Виталий Дахновский
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Источник:
Meta-ratings

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