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Верес продлил контракт с еще одним футболистом
Чемпион Первой лиги работает над кадровым потенциалом команды
Фото: НК Верес
"Верес" продлил контракты со всеми ведущими футболистами, соглашения с которыми истекали 30 июня. Об этом сообщает Meta Ratings.
Контракт продлен, в том числе, и с полузащитником Виталием Дахновским.
22-летний футболист играет за ровенский клуб с лета 2020 года. На счету хавбека два забитых мяча и четыре результативные передачи в 26 матчах.
Напомним, что ранее "Верес" продлил контракты с голкипером Максимом Бабийчуком, с защитником Валерием Кучеровым и Романом Мирошником.
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