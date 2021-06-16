Гендиректор Черноморца: Нас интересует борьба за призовые места УПЛ и попадание в зону еврокубков

Генеральный директор " Черноморца " Анатолий Мисюра рассказал, какие цели и задачи ставятся команде после выхода в УПЛ.

"Для достижения цели — возвращения в высший футбольный дивизион страны — "Черноморец" прошел непростой путь длиною в два года. Долгое время шла работа по подготовке боеспособного коллектива, готового в непростое время (экономические проблемы, пандемия коронавируса) не только завоевать путевку в Премьер-лигу, но и способного достойно отстаивать там честь нашего города.

К счастью, нам удалось преодолеть все трудности и досрочно, за два тура до финиша чемпионата, выполнить поставленную задачу. Могу отметить, что комплектование состава начал еще Остап Маркевич, продолжил Сергей Ковалец. Было сделано много удачных приобретений. Алексей Антонов, который в тренерском штабе уже больше года, сумел организовать игру футболистов так, что она принесла позитивный итоговый результат.

Впереди нас ждут новые испытания. Уже во двадцатых числах июня начнется подготовительный сбор "Черноморца". Он пройдет на клубной базе в Совиньоне, где футболистам для плодотворной работы созданы все необходимые условия. Для успешного выступления в Премьер-лиге состав команды, несомненно, требует усиления. Поэтому кадровые изменения будут, но основа коллектива, выигравшего не одно сражение в Первой лиге, сохранится.

Также нам предстоит возродить на профессиональном уровне "Черноморец" (U-19), решить вопрос по организации женской команды. Это два из основных регламентных требований УПЛ.

Мы выполнили нашу главную задачу — вернулись в Премьер-лигу. Но, как говориться, почивать на лаврах нет времени. В ближайших планах — закрепиться в элитном дивизионе. В дальнейшем продолжим планомерную работу по повышению конкурентоспособности "Черноморца", нас интересует борьба за призовые места и попадание в зону еврокубков", - сказал Мисюра.