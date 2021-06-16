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Гендиректор Черноморца: Нас интересует борьба за призовые места УПЛ и попадание в зону еврокубков

Первая лига
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Но для начала команда должна закрепиться в УПЛ

Гендиректор Черноморца: Нас интересует борьба за призовые места УПЛ и попадание в зону еврокубков

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал, какие цели и задачи ставятся команде после выхода в УПЛ.

"Для достижения цели — возвращения в высший футбольный дивизион страны — "Черноморец" прошел непростой путь длиною в два года. Долгое время шла работа по подготовке боеспособного коллектива, готового в непростое время (экономические проблемы, пандемия коронавируса) не только завоевать путевку в Премьер-лигу, но и способного достойно отстаивать там честь нашего города.

К счастью, нам удалось преодолеть все трудности и досрочно, за два тура до финиша чемпионата, выполнить поставленную задачу. Могу отметить, что комплектование состава начал еще Остап Маркевич, продолжил Сергей Ковалец. Было сделано много удачных приобретений. Алексей Антонов, который в тренерском штабе уже больше года, сумел организовать игру футболистов так, что она принесла позитивный итоговый результат.

Впереди нас ждут новые испытания. Уже во двадцатых числах июня начнется подготовительный сбор "Черноморца". Он пройдет на клубной базе в Совиньоне, где футболистам для плодотворной работы созданы все необходимые условия. Для успешного выступления в Премьер-лиге состав команды, несомненно, требует усиления. Поэтому кадровые изменения будут, но основа коллектива, выигравшего не одно сражение в Первой лиге, сохранится.

Также нам предстоит возродить на профессиональном уровне "Черноморец" (U-19), решить вопрос по организации женской команды. Это два из основных регламентных требований УПЛ.

Мы выполнили нашу главную задачу — вернулись в Премьер-лигу. Но, как говориться, почивать на лаврах нет времени. В ближайших планах — закрепиться в элитном дивизионе. В дальнейшем продолжим планомерную работу по повышению конкурентоспособности "Черноморца", нас интересует борьба за призовые места и попадание в зону еврокубков", - сказал Мисюра.

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В статье: Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (7)
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alex.belogubko (одесса)
17.06.2021 в 00:18
проснулся Мисюра это всё сказки --кто хозяин-где будете играть -кто глтренер (Ротань)-кого будете выгонять и набирать -ваша задача выйте в 1 лигу с последнего места и т-д
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0
0
Po4eson (Одесса)
16.06.2021 в 23:53
Врун, враль и балабол
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0
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
16.06.2021 в 23:22
Ещё зимой денег не было на сборы заграницей и были долги по зарплате. Что изменилось за 5 месяцев?
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 23:26
Ничего, просто стандартная, заученная фраза. А самому что-то придумать --- мозгов нет.
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+1
-1
Slavutic
16.06.2021 в 23:26
Скорей из-за карантина сложно было просматривать за границей потенциальных новичков. Выбрали оптимальный вариант подготовки к сезону в Одессе.
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+1
0
Джин Тоник (R)
16.06.2021 в 23:20
Смешно,но Одесса классный город и хотелось бы там классную команду.Но пока врядли
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 23:10
Редкое заявление, поскольку другие клубы интересуют последние места в УПЛ и вылет в первую лигу.
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+2
-1


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