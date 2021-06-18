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Краматорский Авангард стал муниципальным клубом и будет выступать под другим названием

Первая лига
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Исполком УАФ принял это решение

Краматорский Авангард стал муниципальным клубом и будет выступать под другим названием

Новина українською

Со следующего сезона в Первой лиге "Авангард" (Краматорск) будет выступать как коммунальный футбольный клуб и сменит название на ФК "Краматорск".

Исполком УАФ на заседании 16 июня принял решение о передаче футбольной деятельности ООО "ФК Авангард 1955" (так юридически назывался краматорский клуб) в собственность коммунального учреждения "Спортивный клуб" Краматорск ".

За это решение проголосовали все 34 члена исполкома УАФ, в том числе президент ФК "Авангард", народный депутат Украины Максим Ефимов.

По словам директора "Авангарда" Евгения Швеца, ООО "ФК Авангард 1955" остается и не ликвидируется. Просто это общество передало футбольную деятельность команды коммунальному спортивному клубу "Краматорск".

Последние игры текущего сезона "Авангард" играл под названием "Авангард-СК Краматорск". Директор СК "Краматорск" Карен Заргарян говорил, что это было сделано с целью популяризации вновь спортивного клуба.

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В статье: Авангард (Краматорск)
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Источник:
Kramatorsk Post

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