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Краматорский Авангард стал муниципальным клубом и будет выступать под другим названием
Исполком УАФ принял это решение
Со следующего сезона в Первой лиге "Авангард" (Краматорск) будет выступать как коммунальный футбольный клуб и сменит название на ФК "Краматорск".
Исполком УАФ на заседании 16 июня принял решение о передаче футбольной деятельности ООО "ФК Авангард 1955" (так юридически назывался краматорский клуб) в собственность коммунального учреждения "Спортивный клуб" Краматорск ".
За это решение проголосовали все 34 члена исполкома УАФ, в том числе президент ФК "Авангард", народный депутат Украины Максим Ефимов.
По словам директора "Авангарда" Евгения Швеца, ООО "ФК Авангард 1955" остается и не ликвидируется. Просто это общество передало футбольную деятельность команды коммунальному спортивному клубу "Краматорск".
Последние игры текущего сезона "Авангард" играл под названием "Авангард-СК Краматорск". Директор СК "Краматорск" Карен Заргарян говорил, что это было сделано с целью популяризации вновь спортивного клуба.
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