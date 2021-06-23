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Кривбасс расстался еще с двумя футболистами
Клуб продолжает работать над формированием состава команды
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" объявил об уходе защитников Андрея Дедяева и Богдана Сокола.
26-летний Дедяев присоединился к команде в прошлом году. В сезоне 2020/21 он провел 17 матчей, забил два мяча и сделал две голевые передачи.
26-летний Сокол выступал за "Кривбасс" с 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл в 14 матчах, отметившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что криворожский клуб покинул форвард Виктор Берко.
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Источник:ФК Кривбасс
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