Металлист подписал новый контракт с опытным защитником

Фланговый защитник Владимир Шопин подписал новый контракт с "Металлистом".

Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

30-летний Шопин вернулся в Харьков зимой этого года из "Горняка-Спорт" и в весенней части сезона Второй лиги провел за "Металл" 8 матчей. Кроме того, футболист поиграл за "Черкасский Днепр", "Гелиос", "Николаев" и "Таврию Симферополь".

Напомним, что "Металл" стал чемпионом Второй лиги и повысился в классе. В Первой лиге команда стартует уже под названием "Металлист".