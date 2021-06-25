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Металлист подписал новый контракт с опытным защитником
Еще на один сезон
Фото: euro.com.ua
Фланговый защитник Владимир Шопин подписал новый контракт с "Металлистом".
Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.
30-летний Шопин вернулся в Харьков зимой этого года из "Горняка-Спорт" и в весенней части сезона Второй лиги провел за "Металл" 8 матчей. Кроме того, футболист поиграл за "Черкасский Днепр", "Гелиос", "Николаев" и "Таврию Симферополь".
Напомним, что "Металл" стал чемпионом Второй лиги и повысился в классе. В Первой лиге команда стартует уже под названием "Металлист".
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