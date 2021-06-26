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Нуриев попрощался с Минаем
Игрок стал свободным агентом
Анатолий Нуриев попрощался с ФК "Минай", за который он выступал с лета 2018-го года.
Это были замечательные и очень эмоциональные три года, хотел сказать огромное спасибо всем: президентам, тренерам, всем футболистам с которыми мне довелось играть, всему персоналу. Особое спасибо болельщикам, без вас футбол был бы неинтересным.
Спасибо Всем кто верил в меня и в нашу команду", - написал Нуриев в Инстаграме.
В прошлом сезоне Анатолий провел 22 матча за "Минай" в УПЛ и забил 10 голов. Его стоимость составляет 900 тыс. евро, согласно Transfermarkt.
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