Женская команда Черноморца будет выступать в Первой лиге

"Черноморец" объявил о планах заявить женскую команду в первую лигу Украины.

Основу команды составят воспитанницы школы "Черноморца".

Тренером команды будет Оксана Макарова.

"По имеющимся у нас сведениям чемпионат в первой лиге стартует 15 августа. Турнир должен пройти в двух зонах: восточной и западной. Мы бы хотели попасть в восточную, чтобы избежать длительных переездов. На сегодняшний день, ни регламента чемпионата, ни календаря игр нет.

Сейчас мы занимаемся комплектованием команды. Кстати, все девушки, желающие себя попробовать в женском футболе, могут обращаться ко мне на УТБ "Отрада". Там мы тренируемся и просматриваем потенциальных кандидатов в команду", – сказала Макарова.