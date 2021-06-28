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Женская команда Черноморца будет выступать в Первой лиге

Первая лига
(2 голосов)

Тренером команды будет Оксана Макарова

Женская команда Черноморца будет выступать в Первой лиге

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

"Черноморец" объявил о планах заявить женскую команду в первую лигу Украины.

Основу команды составят воспитанницы школы "Черноморца".

Тренером команды будет Оксана Макарова.

"По имеющимся у нас сведениям чемпионат в первой лиге стартует 15 августа. Турнир должен пройти в двух зонах: восточной и западной. Мы бы хотели попасть в восточную, чтобы избежать длительных переездов. На сегодняшний день, ни регламента чемпионата, ни календаря игр нет.

Сейчас мы занимаемся комплектованием команды. Кстати, все девушки, желающие себя попробовать в женском футболе, могут обращаться ко мне на УТБ "Отрада". Там мы тренируемся и просматриваем потенциальных кандидатов в команду", – сказала Макарова.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
28.06.2021 в 12:27
"До речі, всі дівчата, які бажають себе спробувати у жіночому футболі, можуть звертатися до мене на УТБ "Отрада". Там ми тренуємося і переглядаємо потенційних кандидатів у команду " " -- ну собственно, оно есть как есть. Будут брать с улицы, просто тех, кто хочет попинать мяч. И так сделает большинство команд. А Павелко в своем отчете напишет, что количество футболисток увеличилось при нем в 50 раз. Профит
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Весела Дача (Кривий Ріг)
28.06.2021 в 12:05
У Оксани труси слєтєлі.
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+1
0


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