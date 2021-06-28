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Женская команда Черноморца будет выступать в Первой лиге
Тренером команды будет Оксана Макарова
Фото: ФК Черноморец
"Черноморец" объявил о планах заявить женскую команду в первую лигу Украины.
Основу команды составят воспитанницы школы "Черноморца".
Тренером команды будет Оксана Макарова.
"По имеющимся у нас сведениям чемпионат в первой лиге стартует 15 августа. Турнир должен пройти в двух зонах: восточной и западной. Мы бы хотели попасть в восточную, чтобы избежать длительных переездов. На сегодняшний день, ни регламента чемпионата, ни календаря игр нет.
Сейчас мы занимаемся комплектованием команды. Кстати, все девушки, желающие себя попробовать в женском футболе, могут обращаться ко мне на УТБ "Отрада". Там мы тренируемся и просматриваем потенциальных кандидатов в команду", – сказала Макарова.
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