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Кривбасс подписал первого легионера в истории клуба после возрождения
Детали контрактного соглашение не уточняются
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" продолжает работу на трансферном рынке.
Новым игроком команды стал первый легионер в новейшей клубной истории после возрождения - 27 летний боснийский атакующий полузащитник Милян Говедарица.
Детали контрактного соглашение не уточняются.
Милян родился 26 мая 1994 года в столице Боснии - Сараево. Начал заниматься футболом в местной "Славии". После чего в 2013 году подписал контракт с сербским "Доньи Срем". Правда, уже в июле 2014 вернулся домой - в "Славии".
Говедарица может сыграть на обоих флангах полузащиты, а также на позиции нападающего. Последний клуб "Зриньски" Мостар, Босния. В мае в Миляна завершилась сделка по "Зриньски", и в "Кривбасс" он перешел в качестве свободного агента.
В прошлом сезоне сыграл в 17 матчах, забил 1 гол. Отметим, что за "Зриньски" в 2003-2004 годах выступал будущий обладатель Золотого мяча и звезда мадридского "Реала" Лука Модрич.
Имеет еврокубковый опыт, играл в Лиге Европы в составе "Зриньски". В прошлом сезоне "Зриньски" в боснийской Премьер-лиге финишировал на четвертом месте.
В 2014-2016 годах Говедарица провел 2 матча за сборную Боснии U-21
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