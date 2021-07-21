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Горняк-Спорт объявил о подписании контракта с бразильским форвардом

Первая лига
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Эрнандес уже сыграл за новую команду в спарринге

Горняк-Спорт объявил о подписании контракта с бразильским форвардом

Фото: instagram.com/gornyaksport

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"Горняк-Спорт" объявил о подписании бразильского нападающего Бруно Эрнандес.

Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до 2023 года.

Форвард уже сыграл за "Горняк-Спорт" в спарринге.

Эрнандес ранее выступал за молодежные команды "Бенфики", "Витории Гимарайнш", "Сан Бернардо", "Куябы".

В минувшем сезоне Бруно играл за бразильский "Азурис", выступающий в чемпионате штата Парана. Бразилец провел шесть матчей, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Бруно Эрнандес
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Источник:
ФК Горняк- Спорт

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