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Горняк-Спорт объявил о подписании контракта с бразильским форвардом
Эрнандес уже сыграл за новую команду в спарринге
Фото: instagram.com/gornyaksport
"Горняк-Спорт" объявил о подписании бразильского нападающего Бруно Эрнандес.
Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до 2023 года.
Форвард уже сыграл за "Горняк-Спорт" в спарринге.
Эрнандес ранее выступал за молодежные команды "Бенфики", "Витории Гимарайнш", "Сан Бернардо", "Куябы".
В минувшем сезоне Бруно играл за бразильский "Азурис", выступающий в чемпионате штата Парана. Бразилец провел шесть матчей, результативными действиями не отмечался.
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