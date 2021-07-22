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Кривбасс подписал Романа Дебелко

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Президентский клуб серьезно усиливается

Кривбасс подписал Романа Дебелко

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" объявил о подписании очередного летнего новичка. Им стал украинский форвард Роман Дебелко.

Детали контракта клуб не раскрывает.

Напомним, что последней командой Дебелко был "Шахтер" Солигорск. За белорусский клуб за полгода забил 2 гола в 13 матчах.

Также 27-летний футболист также известен по выступлениям за "Карпаты", каменскую "Сталь", эстонскую "Левадию", армянский "Бананц" и латвийскую "Ригу".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Роман Дебелко
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (6)
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denis066 (Днепр )
22.07.2021 в 21:04
Теперь главное сыграться...
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0
0
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Ардалион (Кривбасс)
22.07.2021 в 20:08
Думаю на 3-4 места с таким обновлённым составом Кривбасс всё же сможет претендовать. Ну, а в стыковых матчах Зеля с Юзиком порешают.
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0
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Ардалион (Кривбасс)
22.07.2021 в 20:00
Нап для пердива однозначно. Но забивной ли он? Посмотрим. Добро пожаловать Роман!
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0
0
Джин Тоник (R)
22.07.2021 в 19:48
Ждем Кривбасс в УПЛ.Пора такой команде быть там.
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+2
-2
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Ардалион (Кривбасс)
22.07.2021 в 20:01
Авжеж.
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+1
-1
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Ардалион (Кривбасс)
22.07.2021 в 20:28
Вижу один болельщик из Запорожья свой минус уже поставил.
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0
0


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