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Кривбасс подписал Романа Дебелко
Президентский клуб серьезно усиливается
fckryvbas.com
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Детали контракта клуб не раскрывает.
Напомним, что последней командой Дебелко был "Шахтер" Солигорск. За белорусский клуб за полгода забил 2 гола в 13 матчах.
Также 27-летний футболист также известен по выступлениям за "Карпаты", каменскую "Сталь", эстонскую "Левадию", армянский "Бананц" и латвийскую "Ригу".
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Источник:ФК Кривбасс
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Комментарии (6)
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denis066 (Днепр )
22.07.2021 в 21:04
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Ардалион (Кривбасс)
22.07.2021 в 20:08
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Ардалион (Кривбасс)
22.07.2021 в 20:00
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Джин Тоник (R)
22.07.2021 в 19:48
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Ардалион (Кривбасс)
22.07.2021 в 20:01
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Ардалион (Кривбасс)
22.07.2021 в 20:28
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