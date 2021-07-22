Кривбасс подписал Романа Дебелко

" Кривбасс " объявил о подписании очередного летнего новичка. Им стал украинский форвард Роман Дебелко.

Детали контракта клуб не раскрывает.

Напомним, что последней командой Дебелко был "Шахтер" Солигорск. За белорусский клуб за полгода забил 2 гола в 13 матчах.

Также 27-летний футболист также известен по выступлениям за "Карпаты", каменскую "Сталь", эстонскую "Левадию", армянский "Бананц" и латвийскую "Ригу".