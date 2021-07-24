Карпатское дерби. Ужгород – Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Новичок Первой лиги принимает 14-ю команду по итогам прошлого сезона.

Вообще Ужгород - это уже! Третья! команда из Закарпатья в трех украинских профессиональных лигах: Минай - в УПЛ и Мункач - во Второй лиге. Ужгород после подъема с низкой профессиональной в Первую лигу сменил тренера: вместо Владимира Васютик пришел Михаил Иваница.

Новички команды - Алексей Сыч, Василий Пиняшко, Вадим Мердеев, Андрей Выскребенцев, Александр Кобеляш, Виктор Хомченко и Валентин лабать. Зато пошли Роман Цэнь, Максим Минайленко, Олег Вишневский и Сергей Майборода.

Прикарпатья после довольно удачного завершения чемпионата утвердило Олега Рипана главным тренером уже без "и.о.". Из команды ушли Орест Януш, Ярослав Конкольняк, Андрей Андрейчук, Сергей Мелинишин, Андрей Вацеба, Юрий Шпирка, Валерий Сад, Василий Курко и Анатолий Ульянов. Пришли Роман Толочко, Владимир Рудюк, Олег Лень, Владислав Горбаченко, Олег Матушевский и Юрий Радульский.

Первая лига, 1 тур

24.07.2021, 19:00

город Ужгород, стадион «Авангард»

Арбитр в поле - Клим Заброда (Киев)

Ужгород - Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Видеотрансляция поединка - только с переходом на YouTube-канал "Первая лига"