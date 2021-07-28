Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Альянса: Снимаемся с Первой лиги. Матч против Металлиста был последней каплей
Клуб готовит официальные письма
Скриншот: ТК Футбол
Президент "Альянса" Сергей Демченко прокомментировал информацию о том, что клуб из Липовой Долины рассматривает возможность снятия с Первой лиги.
- Не рассматривает, а снимается.
- Это уже 100%?
- Сейчас готовим все официальные письма.
- То есть на матч 2-го тура первой лиги против "Оболони" команда не поедет?
- Не поедет. Я не планирую.
- Клуб ликвидируют или команда будет играть во второй или любительской лигах?
- Мы ликвидируем все свои футбольные проекты: детские, районные, областные.
- Это все из-за одного матча с "Металлистом" (0:2) в 1-м туре?
- Нет. Этот матч - это просто последняя капля. Оно все накладывается, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня, но уже все - решение обдумано и принято. Я прямо сейчас готовлю официальное письмо, сам его пишу. Выставлю его на осмотр обществу. Я не говорю, что дело только в судействе. У меня были претензии и к своей команде. Есть независящие от нас моменты, которые мне не нравятся, которые не украшают украинский футбол.
- Правда, что главная причина снятия "Альянса" - просьба сумского стадиона "Юбилейный" не проводить на нем ваши домашние матчи?
- Нет, это неправда.
- Какой будет судьба футболистов, тренерского штаба и персонала?
- Мы оплатим им зарплату за 2 оставшихся летних месяца, а сами они станут свободными агентами. Нескольких игроков хотят видеть клубы УПЛ.
- Гельзин после снятия "Олимпика" с УПЛ сказал: "Точку в футбольной деятельности не поставил. Скорее всего, вернусь в город, где нет футбола". А вы видите себя в футболе?
- В ближайшие 10, может, 20 лет вряд ли, - сказал Демченко.
Популярное сейчас
- Жозе Моуриньо хочет пригласить Романа Яремчука в Рому
- Возраст ветерана. Сегодня день рождения отмечает Евгений Хачериди
- Денег нет, но вы держитесь: Барса не может зарегистрировать Месси и новичков из-за потолка зарплат
- Кривой Рог дебютирует в Первой лиге разгромом над экс-командой УПЛ. Кривбас - Олимпик 4:1
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
Новости по теме
- 17:55 Украинские СМИ: Альянс действительно может сняться с Первой лиги. Игроки раздумывают над поиском новых команд
- 11:32 Украинские Альянс - Металлист. ВИДЕО обзор матча, который завершился скандалом
- 21:19 Украинские Президент Альянса о матче с Металлистом: Приезжают и убивают команду. Будем что-то решать, или снимать команду