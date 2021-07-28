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Президент Альянса: Снимаемся с Первой лиги. Матч против Металлиста был последней каплей

Первая лига
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(4 голосов)

Клуб готовит официальные письма

Президент Альянса: Снимаемся с Первой лиги. Матч против Металлиста был последней каплей

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Президент "Альянса" Сергей Демченко прокомментировал информацию о том, что клуб из Липовой Долины рассматривает возможность снятия с Первой лиги.

- Не рассматривает, а снимается.

- Это уже 100%?

- Сейчас готовим все официальные письма.

- То есть на матч 2-го тура первой лиги против "Оболони" команда не поедет?

- Не поедет. Я не планирую.

- Клуб ликвидируют или команда будет играть во второй или любительской лигах?

- Мы ликвидируем все свои футбольные проекты: детские, районные, областные.

- Это все из-за одного матча с "Металлистом" (0:2) в 1-м туре?

- Нет. Этот матч - это просто последняя капля. Оно все накладывается, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня, но уже все - решение обдумано и принято. Я прямо сейчас готовлю официальное письмо, сам его пишу. Выставлю его на осмотр обществу. Я не говорю, что дело только в судействе. У меня были претензии и к своей команде. Есть независящие от нас моменты, которые мне не нравятся, которые не украшают украинский футбол.

- Правда, что главная причина снятия "Альянса" - просьба сумского стадиона "Юбилейный" не проводить на нем ваши домашние матчи?

- Нет, это неправда.

- Какой будет судьба футболистов, тренерского штаба и персонала?

- Мы оплатим им зарплату за 2 оставшихся летних месяца, а сами они станут свободными агентами. Нескольких игроков хотят видеть клубы УПЛ.

- Гельзин после снятия "Олимпика" с УПЛ сказал: "Точку в футбольной деятельности не поставил. Скорее всего, вернусь в город, где нет футбола". А вы видите себя в футболе?

- В ближайшие 10, может, 20 лет вряд ли, - сказал Демченко.

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В статье: Сергей Демченко Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (23)
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Orest_ua (Kyiv)
28.07.2021 в 14:55
МКГ
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0
-1
Русланбай (Рівне)
28.07.2021 в 14:53
Не все так однозначно як написали вболівальникі нище. Спілкуюся з багатьма приватними підприємцями. Наша країна взагалі неяк не стимулює і не заохочує заможних людей вкладувати в соц проекти. Мало того. Хоч би та держава не заважала. Так навпаки. Тільки бачать що в тебе щось є , відразу прибігають ( кровосісі ) і давай натякати що треба ділитися. Навіть якщо людина свої кровні , чисті гроші з бізнесу вкладує в розвиток свого міста, селища, області , району. Робить для менш забезпечених людей благо. Все одно будуть палки в колеса вставляти і доїти тебе. Звичайно що матч з Металістом то тільки привід ! Там місцеві князьки даного персонажа вже так достали...... та щей наша ФФУ, ЯКБИ ХОЧ ЩОСЬ РОБИЛА ДЛЯ РЕАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ФУТБОЛА. Розумієте є люди які НУ НЕ ХОЧУТЬ не з ким домовлятися і вести закулісні ігри. Повірте. Якщо ситуація не змінеться кардинально, людей які бажають вкладати в наш футбол залишеться 3-ть. Ви зрозумійте- ДИНАМО КИЇВ, шахбтарі, метарлішт то ще не весь НАШ футбол. От такі серядняки першої ,другої ліги - це плацдарм, основа, грунт. Ну як хочте так називайте. Без таких клубів все буде котитися в прірву.
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+3
-1
Caballero (Fale town Fale state)
28.07.2021 в 14:56
Ніхто Альянс на мотузці в 1 лігу не тягнув. Зніматись після 1-го туру це просто нахабство.
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+1
-1
Caballero (Fale town Fale state)
28.07.2021 в 14:49
Який штраф за дострокове самозняття з турніру? Якась фінансова гарантія для участі надається? Що це за Люмпен-Маргінал-Ліга?
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0
-2
БезумныйОтФутбола (Харьков)
28.07.2021 в 14:46
Мда, полный клоун. А что теперь пацанам делать, которые рассчитывали свое будущее хотя бы на год вперед. С другой стороны, лучше такой самодур пусть сейчас закончит с футболом, дальше будет хуже.
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+4
-2
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
28.07.2021 в 14:42
Причин для такого события могут быть разные.Однако нужно иметь ввиду,что это происходит после первого тура.Самодурство таких руководителей портит жизнь и болельщикам и команде которая могла вместо них играть в 1 лиге.Самое главное здесь это безнаказанность.
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+5
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
28.07.2021 в 14:42
от скольких еще таких альянсов нужно подчистить укрфут
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+4
-3
chino1961 (Сумская обл.)
28.07.2021 в 14:40
Харьковские "успокойтесь" вы своим долбанным Металлистом---уже и так всем все понятно. Вот только очень обидно--Альянс действительно хорошая команда...и где вы взялись в первом туре
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+7
-4
avatar
Evgenariys (Чернигов)
28.07.2021 в 14:40
колхоз не продал гречки, а не судейство, при чем детские и областные команды к судейству? Просто прикрывается петук
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+4
-4
Acsakal (Kharkov)
28.07.2021 в 14:37
Здається, цей хлоп лише чекав на привід, щоби звалити. І насправді він дуже цим задоволений... Але що тепер буде з Першою Лігою?
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+3
-1
aleksandrdre (Краматорск)
28.07.2021 в 14:28
Видимо у его агрофирмы неурожай в этом году и футбодьная игрушка стала не нужна..Нужно уже прописывать в уставы УАф иПФЛ наказания за такие действия горе-президентов
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+5
-4
vladislav (Харьков)
28.07.2021 в 14:27
Истерика у Демченко продолжается... Интересно , чем закончится эта провокация?
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+4
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.07.2021 в 14:24
Идиот и истеричка. Ну и пошёл на фиг, "баба з возу - кобилі легше"!!!
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+7
-4
sanchiz_r (Харьков)
28.07.2021 в 14:23
вот это он Клоун)))))
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+7
-2
legio5 (Николаев)
28.07.2021 в 14:23
ну, что и требовалось доказать. денег нет, претензии к команде, все вокруг г., а я воздушный шарик. поигрался и хватит. или ждет чтоб его уговаривали?
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+8
-1
Dardolis (Первомайск)
28.07.2021 в 14:21
Игрушка надоела, топнем ножкой и пойдем. А люди которые поддерживали команду - адиос....Кому они нужны...Где шаблонные рассказы, мы играем для болельщиков?
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+7
-2
Mexxxxx (Просяная)
28.07.2021 в 14:20
Ярославський сказав, що пройдемо першу лігу і не помітемо. Якщо так всі знімуться, то і правда, вихід в УПЛ буде на автоматі. Головне настрій - бачу ціль, не бачу перешкод.
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+11
-1
avatar
c99baf (Харьков)
28.07.2021 в 14:16
Ну сказал бы правду,нет "золотого запасу".
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+7
-2
FC Energy (Новая Каховка)
28.07.2021 в 14:14
Какое нытье, надоели. Пусть снимается и уходит, девочка. Явно дело не в Металлисте.
Ответить
+7
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.07.2021 в 14:22
Согласен, к тому же по карточкам и пеналям всё было справедливо.
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+3
-3
Будєм разбіратся (Київ)
28.07.2021 в 14:14
Дістали скандалісти. Навіть якщо ти 1000% правий, клуб це інфраструктура, всі твої зобов’язання, дитячі академії. Ну судді погані, УАФ погане, а сам ти хто?! Може хтось уявити щоб Реал або Юве розформувався тому що їх судді засудили?!
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+7
-3
vwv (Харьков)
28.07.2021 в 14:13
Наверное к лучшему. Такой самодур рано или поздно, что-то учудил. Только штрафовать нужно, за такое снятие после старта чемпионата.
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+6
-4
alktus (Хмельницкий)
28.07.2021 в 14:36
Да болт он ложил на все штрафы так как завязывает с футболом. УАФ это по сути негосударственная общественная организация.Её члены ДОБРОВОЛЬНО берут на себя какие то обязательства в рамках организации. Если он её покидает, то все решения в рамках данной организации ему до сраки
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+1
0


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